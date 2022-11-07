Yazarımız Deniz Çoban, Trabzonspor - Konyaspor karşılaşmasının hakemi Zorbay Küçük'ün performansını değerlendirdi. Biri iptal olmak üzere 3 penaltının, 1 kırmızı kartın çıktığı ve bir golün de çok tartışıldığı zorlu mücadele için Çoban şu yorumu yaptı:

'Penaltılar doğruydu'

Maçın 11. dakikasında VAR yardımıyla Trabzonspor lehine verilen penaltı kararı doğruydu. 26. dakikada bu kez Michalak vücudunu genişleterek topu eliyle oynuyor. Bu da net bir penaltıydı. 54. dakikada Konyaspor’un ikinci golünde, Diouf’un topa koluyla temas ettiği itirazları oldu. Tüm açıları izlediğimde topun dönüş yönünden dolayı hissiyatım, topun Diouf’un koluna temas ettiği yönünde.

'İptalde de sorun yok'

Ancak bu sadece bir hissiyat ve bunu görüntülerle kanıtlayamıyoruz. 17 kameranın açılarını dikkatle izleyen VAR hakemi de topun ele temasını ıspatlayamadığı için müdahalede bulunamadı. 82. dakikada Ikpeazu’ya çıkan ikinci sarı kart doğruydu. 87. dakikada ise Trabzonspor lehine verilen penaltının VAR müdahalesiyle iptali doğruydu. Penaltı öncesi Bartra’nın elle oynaması vardı.



