Süper Lig 'in 4. haftası dev bir maça sahne oldu. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Abdullah Avcı yönetimindeki son şampiyon Trabzonspor ile Okan Buruk'un başında olduğu Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadelenin 90 dakikası 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı ve taraflar evlerine 1'er puanla döndü.

Her hafta olduğu gibi bu hafta da oynanan maçlardaki hakemlerin performansını yazarımız Deniz Çoban değerlendirmeye devam etti. Trabzonspor - Galatasaray karşılaşmasını yöneten Ali Palabıyık'ın kararlarını da değerlendiren Çoban, hakemin bir iki hata dışında başarılı bir performans sergilediği ve verdiği kararların doğru olduğunu ifade etti.





İŞTE DENİZ ÇOBAN'IN TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ ALİ PALABIYIK HAKKINDAKİ DEĞERLENDİRMESİ:

Oyuncuların iyi niyetli davranışları ve hakem ekibinin dikkati sayesinde maç beklenenden daha rahat geçti. Ali Palabıyık birkaç faul hatası ve göstermediği 2-3 sarı kart dışında önemli hata yapmadı. Son düdüğü çaldığında, böylesi zor geçmeye aday bir maçı, arkasında tartışılacak önemli bir hata yapmadan tamamlamış oldu. 3’te Seferovic’in şutunda top takım arkadaşı Torreira’nın kalçasından sekerek, Trabzonlu oyuncu Larsen’in koluna çarpıyor. Bu bir beklenmeyen top ve hakemin devam kararı doğruydu. 8’de Mertens topla oynadıktan sonra yerde kalarak penaltı bekledi. Dorukhan’ın bu pozisyonda Mertens'e penaltıyı gerektirecek bir müdahalesi yoktu.

İkinci sarı gereksiz

45’te Yunus, rakibi Eren Elmalı’ya formasının ön tarafından çekerek faul yapıyor. Israrlı bir çekmesi yok. Çekip bırakıyor. Önemli bir atağın engellenmesi de söz konusu değil. Burada Yunus’a ikinci sarı kart beklentisi bence gereksiz. Pozisyonda faul yeterliydi. 87’de Trabzonspor atağında Trezeguet’in ortasında top, Boey’in ayağından sekerek doğal konumdaki eline çarpıyor. Trabzonsporlular'ın penaltı beklediği bu pozisyonda hakemin devam kararı doğruydu.



