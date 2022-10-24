Deniz Çoban tartışmalara son noktayı koydu! Boey ve Abdülkerim'in pozisyonları kırmızı mı?
Hakem hocamız Deniz Çoban, haftanın hakem kararlarının en çok konuşulan maçı olan Galatasaray-Alanyaspor karşılaşmasındaki Ali Palabıyık'ın performansını değerlendirdi. Sarı-Kırmızılılar'da kırmızı kart gören Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakcı için çıkan kartları yorumlayan Çoban, Palabıyık'ın genel performansına da değindi. İşte Deniz Çoban'ın değerlendirmesi...
Spor Toto Süper Lig 'in 11'inci haftasında Galatasaray , Alanyaspor 'u konuk etti. Zorlu mücadele 2-2'lik eşitlikle tamamlanırken maça kırmızı kartlar damgasını vurdu.
ALANYA 1 PUANI 90+1'DE KOPARDI
Sarı-kırmızılıların devre arasına 2-0 önde girdiği mücadelede Alanyaspor 90+1'inci dakikada bulduğu golle 1 puanı kazandı. Sarı-kırmızılıların gollerini Dries Mertens ve Mauro Icardi attı. Alanyaspor'da fileleri Jure Balkovec ile Ahmed Hassan havalandırdı.
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31. DAKİKADA BOEY KIZARDI
Mücadelenin 31. dakikasında Galatasaray 10 kişi kaldı. Hakem Ali Palabıyık, orta sahada Candeias'a yaptığı faul sonrası Galatasaraylı Sacha Boey'u direkt kırmızı kartla cezalandırdı.
G.SARAY SON DAKİKADA 9 KİŞİ KALDI
90+4'üncü dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın Efecan Karaca'ya yaptığı müdahale sonrasında Ali Palabıyık, sarı-kırmızılı futbolcuya kırmızı kart gösterdi.
Mücadelenin hakemi Ali Palabıyık'a sarı-kırmızılı camia büyük tepki gösterirken Fanatik'in hakem hocası Deniz Çoban, gecenin en çok tartışılan pozisyonlarını tek tek değerlendirdi. İşte Çoban'ın o değerlendirmeleri...
MERTENS'İN GOLÜNDE OFSAYT YOK
Maçın 3. dakikasında Mertens’in şutunda, kale çizgisi üzerinde bulunan Icardi’ye top çarparak kaleye girdi. Burada verilen ofsayt kararı doğruydu. 11. dakikada Mertens’in golünde ofsayt yoktu. Mertens geriden gelirken, ofsayt pozisyonunda olan Kerem’in rakibe ve oyuna müdahalesi yoktu.
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DEVAM KARARI DOĞRU
24. dakikada Icardi’nin attığı golün ofsayt gerekçesiyle iptali de doğruydu. Yardımcı hakem Erdem Bayık, ilk 25 dakikadaki 3 kritik ofsayt kararında da doğru kararlar verdi. 28. dakikada Galatasaray’ın Rashica ile penaltı beklediği pozisyonda hakemin devam kararı doğruydu.
BOEY'İN KIRMIZI KARTINA KATILMAM MÜMKÜN DEĞİL
31. dakikada Boey’in gördüğü kırmızı karta katılmam mümkün değil. Her şeyden önce kaleye mesafe oldukça fazla. Ayrıca Alanyalı oyuncunun topu kontrol olasılığı çok düşük. Faul anında top kısmen Muslera’ya uzak gibi görünse de top Muslera’ya doğru giderken, Alanyalı oyuncudan uzaklaşıyor. Sarı kart verilmesi gereken bir pozisyon olduğunu düşünüyorum.
PENALTIYI ATLADI
42. dakikada Nelson görüntülerde de açıkça görüldüğü üzere Yusuf’un ayağına basıyor. Alanya lehine penaltı verilmesi gerekirdi ancak Palabıyık devam demeyi tercih etti.
ABDÜLKERİM'İN KIRMIZI KARTI AĞIR KARAR
Maçın uzatmalarında Abdulkerim’e çıkan kırmızı kart ağır oldu. En fazla limitte kabul edilecek bu pozisyonda sarı kart daha uygun olurdu.