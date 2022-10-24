Spor Toto Süper Lig 'in 11'inci haftasında Galatasaray , Alanyaspor 'u konuk etti. Zorlu mücadele 2-2'lik eşitlikle tamamlanırken maça kırmızı kartlar damgasını vurdu.

ALANYA 1 PUANI 90+1'DE KOPARDI

Sarı-kırmızılıların devre arasına 2-0 önde girdiği mücadelede Alanyaspor 90+1'inci dakikada bulduğu golle 1 puanı kazandı. Sarı-kırmızılıların gollerini Dries Mertens ve Mauro Icardi attı. Alanyaspor'da fileleri Jure Balkovec ile Ahmed Hassan havalandırdı.





31. DAKİKADA BOEY KIZARDI

Mücadelenin 31. dakikasında Galatasaray 10 kişi kaldı. Hakem Ali Palabıyık, orta sahada Candeias'a yaptığı faul sonrası Galatasaraylı Sacha Boey'u direkt kırmızı kartla cezalandırdı.

G.SARAY SON DAKİKADA 9 KİŞİ KALDI

90+4'üncü dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın Efecan Karaca'ya yaptığı müdahale sonrasında Ali Palabıyık, sarı-kırmızılı futbolcuya kırmızı kart gösterdi.

Mücadelenin hakemi Ali Palabıyık'a sarı-kırmızılı camia büyük tepki gösterirken Fanatik'in hakem hocası Deniz Çoban, gecenin en çok tartışılan pozisyonlarını tek tek değerlendirdi. İşte Çoban'ın o değerlendirmeleri...

MERTENS'İN GOLÜNDE OFSAYT YOK

Maçın 3. dakikasında Mertens’in şutunda, kale çizgisi üzerinde bulunan Icardi’ye top çarparak kaleye girdi. Burada verilen ofsayt kararı doğruydu. 11. dakikada Mertens’in golünde ofsayt yoktu. Mertens geriden gelirken, ofsayt pozisyonunda olan Kerem’in rakibe ve oyuna müdahalesi yoktu.





DEVAM KARARI DOĞRU

24. dakikada Icardi’nin attığı golün ofsayt gerekçesiyle iptali de doğruydu. Yardımcı hakem Erdem Bayık, ilk 25 dakikadaki 3 kritik ofsayt kararında da doğru kararlar verdi. 28. dakikada Galatasaray’ın Rashica ile penaltı beklediği pozisyonda hakemin devam kararı doğruydu.

BOEY'İN KIRMIZI KARTINA KATILMAM MÜMKÜN DEĞİL

31. dakikada Boey’in gördüğü kırmızı karta katılmam mümkün değil. Her şeyden önce kaleye mesafe oldukça fazla. Ayrıca Alanyalı oyuncunun topu kontrol olasılığı çok düşük. Faul anında top kısmen Muslera’ya uzak gibi görünse de top Muslera’ya doğru giderken, Alanyalı oyuncudan uzaklaşıyor. Sarı kart verilmesi gereken bir pozisyon olduğunu düşünüyorum.

PENALTIYI ATLADI

42. dakikada Nelson görüntülerde de açıkça görüldüğü üzere Yusuf’un ayağına basıyor. Alanya lehine penaltı verilmesi gerekirdi ancak Palabıyık devam demeyi tercih etti.

ABDÜLKERİM'İN KIRMIZI KARTI AĞIR KARAR

Maçın uzatmalarında Abdulkerim’e çıkan kırmızı kart ağır oldu. En fazla limitte kabul edilecek bu pozisyonda sarı kart daha uygun olurdu.



