Deniz Çoban, Süper Lig’de 12. haftanın hakem atamalarını değerlendirdi

Süper Lig’de 12. hafta heyecanı yaşanacak. Haftanın mücadelelerini yönetecek hakemler, bugün Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.

Haftanın açılış mücadelesinde Fatih Karagümrük, Galatasaray ’ı konuk edecekken karşılaşmanın hakeminin Bahattin Şimşek olacağı belirtildi. Şimşek, son dönemde önemli maçlarda görev alamıyordu.

Beşiktaş ’un Ümraniyespor ile oynayacağı mücadelede Tugay Kaan Numanoğlu’nun görev alacağı açıklandı. Sezon başından bu yana sakatlık problemleriyle uğraşan Numanoğlu, uzun bir süredir önemli maç ataması alamamıştı.

İstanbulspor’un Fenerbahçe ’yi konuk edeceği mücadeleye ise Kürşat Filiz, hakem olarak atandı. Filiz’in de ilk kez büyük bir takımın maçında düdük çalması bekleniyor.





Ali Palabıyık’a atama yok

Galatasaray’ın sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada verdiği kararlarla eleştirileri üzerine çeken Ali Palabıyık, Süper Lig’in 12. haftasında görev alamadı.





Deniz Çoban: MHK, çok büyük risk aldı

Yazarımız Deniz Çoban, haftanın hakem atamalarını değerlendirdi. Riskli bir tablo olduğunu belirten Deniz Çoban, “Fenerbahçe maçına ilk kez büyük takım maçını yönetecek bir hakem verildi. Beşiktaş'a atanan hakem henüz o seviyeye ulaşabilmiş değil. Galatasaray camiasının gergin olduğu dönemde Bahattin Şimşek ataması ise MHK'nın çaresizliğinin göstergesi. Büyük risk alındı!” ifadelerini kullandı.

İşte Deniz Çoban’ın atamalara ilişkin yazısı:

"Nitelik ve nicelik olarak bu ligi taşıması mümkün görünmeyen bir hakem kadromuz var. Belli ki, MHK da artık atama yaparken, işin içinden çıkamıyor! Bu hafta öyle atamalara imza atmışlar ki, "İnceldiği yerden kopsun!" demişler adeta! Üç büyük takım maçlarına tercih ettikleri hakemlerle çok büyük risk almışlar. Bakalım satın aldıkları risk onlara bu haftaki zorlu virajı döndürebilecek mi?





Kürşat Filiz ilk kez

Fenerbahçe: Kürşat Filiz atandı. Henüz 15 aylık Süper Lig hakemi. Bu güne kadar toplam 12 maçta görev alabilmiş. İlk kez büyük takım maçı yönetecek. Bugüne kadar zorluk düzeyi düşük maçlarda görev almış. Yönettiği 12 maçın 10 tanesi, 8 Mart hakem operasyonu sonrası, hakem sıkıntısı çekildiği döneme denk geliyor. Henüz sahada faul ve kart standardını oturtabilmiş bir hakem değil.

Çaresizlikten Şimşek!

Galatasaray: Bahattin Şimşek atandı. Süper Lig maçlarında tecrübesi olan ancak önemli maçlarda görev verilmeyen bir isimdi. İki sezon önce 14. haftada yönettiği Fenerbahçe- Başakşehir maçı sonrası bir daha büyük takım maçına atanmadı. Özellikle Galatasaray camiasının gerginliğinin zirvede olduğu bir dönemde, Bahattin Şimşek ataması bence MHK’nın çaresizliğinin göstergesi. Şimşek gergin geçmeye aday, böylesi maçlara alışık bir hakem değil.

İlgili Haberler Kazımcan Karataş'ın yerine sürpriz





Numanoğlu toparlayamadı

Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu atandı. İki sezon önce, Serdar Tatlı komitesi, maç tecrübesi yokken onu Beşiktaş-Fenerbahçe maçına atamış ve kariyer yolculuğunda ona büyük bir darbe vurmuştu. Uzun bir bekleyişin ardından yönettiği, Galatasaray- Kasımpaşa maçında Travnik’in elle oynamasına çalmadığı penaltıyla da eleştirilerin merkezine oturmuştu. O gün bu gündür bir önemli maç daha yönetememişti. Sezon başı sakatlık belasıyla uğraşan Numanoğlu, yeni yeni kendini toparlamaya başlamıştı"



