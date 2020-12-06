Yazarımız Deniz Çoban, Denizlispor ile Fenerbahçe ile arasında oynanan maçtaki hakem kararlarını ve tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. Deniz Çoban, devamında Serdar Aziz'in kırmızı kart görmesi ile sonuçlanan penaltı anını ve diğer pozisyonlar hakkında yayıncı kuruluşta konuştu.

"Gol iptal kararı doğru"

Deniz Çoban, "İlk yarıda pozisyon ofsayt olsa da Serdar Aziz'e Sagal'a yaptığı darbeden ötürü sarı kart verilmeliydi. Fenerbahçe'nin ofsayt nedeniyle iptal olan golü bu kalitede bir yardımcı hakemin yapacağı bir yanlış değil. Serkan Çimen bunu kaçırmaz. İptal doğru." ifadelerini kullandı.

"Yüzde 100 penaltı"

Penaltı pozisyonuyla ilgili Deniz Çoban, "Serdar Aziz, yerdeki topu uzaklaştırayım derken eline gelecek, ihlal değil. Ama bu sekme. Serdar oynamıyor topu. Topa doğru kafasını götürüyor. Kendi hakimiyetindeki top değil. Yani buna kafasından eline geldi diyemeyiz. İfade çok net. Oyuncu kendi kontrolündeki topa kendi vurur, açık olan eline gelirse ihlal olmaz. Bu pozisyon penaltı. Açık olan koluna top rakibin kafasından sekerek geliyor. Bu pozisyon yüzde 100 penaltı. Top kaleye doğru gittiği için de umut vaat eden atak olduğu için sarı kart gösteriliyor" ifadelerini kullandı

"Ali Palabıyık'ın aklı şu anda burada değil..."

Deniz Çoban son olarak, "Hakem maçı sağduyu ile yönetir. Bu maçtaki itirazları hatırlayalım. Hangisi Serdar'ın şu itirazından daha hafif...Ali Palabıyık, ocak ayında belki de elit listeye girecek. Yani artık Şampiyonlar Ligi'nin değişmez hakemi olacak. Bence Ali Palabıyık'ın aklı şu anda burada değil, Lyon'dan gelecek haberde" şeklinde konuştu

"Elit hakem adayı önce sarı gösterip sonra monitöre gitmez"

"Ali Palabıyık geçen hafta 2 kırmızı kart, 9 sarı kart gösteriyor bir Anadolu maçında... Ali Palabıyık, Serdar Aziz kararıyla maçın önüne geçmiştir. Biraz sonra Serdar Aziz'in pozisyonuna penaltı verip, sarı kart göstereceğini bilen elit hakem adayı önce sarı gösterip sonra monitöre gitmez. Bu sarı kart, hakem camiasında eğitim veren hiçbir hakem tarafından kabul edilebilecek bir sarı kart değildir"

"Rodallega'nın ikinci sarı karttan atılması lazımdı"

İkinci penaltı pozisyonu hakkında Ali Palabıyık, "Ali Palabıyık, penaltı pozisyonunda Valencia'nın hareketini görüp verdiği penaltının arkasında durması lazımdı. Ali Palabıyık, Rodallega'ya faul yapılmadığını düşünüyorsa, Rodallega'nın kolu Altay'a vurmuş. O zaman Rodallega'nın ikinci sarı karttan atılması lazımdı" ifadelerini kullandı.