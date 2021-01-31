Deniz Çoban: Penaltı değil ve kırmızı kart doğru!

Deniz Çoban'ın Beinsports'taki değerlendirmeleri şu şekilde:

Maçın başında Serkan'ın eline çarpan top hakem takdiri... Orada avantaja bıraktı... Ciddi bir gol şansı varken onu yapmadı. Eğer frikik verseydi, umut vadeden atağı sonlandırdığı için sarı kart verecekti.

"Penaltı değil"

Ekuban'ın penaltı beklediği pozisyonda, Beşiktaşlı oyuncunun diziyle müdahalesi var ama öncesinde de Ekuban o diz darbesini almak için ayağını öne doğru koyuyor. Savunma oyuncusu Nsakala'nın hedefinde top var. Ekuban teması almak istiyor ve alıyor. Bence devam kararı doğru.

Trabzonsporlu Serkan önce rakibine çok sert müdahale ediyor. Sonra topa elle müdahalesi var. Bence çarpma ama hakem 'elle oynama' veriyor. En azından bir sarı kart çıkması lazımdı.

"Dorukhan'ın kırmızı kartı doğru"

Dorukhan Toköz'ün faulu net kırmızı kart... Yaralayıcı bir hamle... Dünkü Rize maçında Gökhan Akkan'ın yaptığından daha hafif bir hareket ama orada akrt çıkmadı.

"Maçın sonunda ortalığı karıştıran Rosier"

Maçın sonundaki arbedede mutlaka sarı kart çıkması gerekir bazı oyunculara... Hakemlere verilen eğitimde kargaşa ortamı varsa, başlatan ve devam eden oyunculara minimum sarı kart gösterilir. Pozisyonda Vida'nın faulü var. Uğurcan da galip olduğu için yere atıyor kendini, yüzünü tutuyor.

Ortalığı karıştıran Rosier... Bakın, Rosier nereden geliyor, nasıl geliyor? Sarı kart görmesi lazımdı. Montero'nun da rakibinin boğazına sarılması var. 60 metreden gelen oyuncuya sarı kart gösterilmedi.



