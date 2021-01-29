Deniz Çoban'ın Beinsports'taki Gaziantep FK - Galatasaray maçı değerlendirmeleri şu şekilde:

Babel'in ofsayt nedeniyle verilmeyen golünde karar doğru. Net ofsayt. 27. dakikada yine ofsayt. Burada bayrağın kaldırılması yine geç kalktı. UEFA da bayrağın geç kalkmasını istemiyor ama herkese göre değişir. Hakemi de bu yüzden eleştiremezsiniz. Emre Akbaba'nın golü de yaklaşık 1 metre ofsayt... Bu da doğru karar... VAR'a da gitmediler. Tebrik etmek lazım. Ceyhun Sesigüzel çok tecrübeli bir yan hakem.

"Onyekuru pozisyonunda yapacak bir şey yok"

Onyekuru'nun golündeki çizgilerin yayıncı kuruluşla alakası olmadığını söyleyelim. Peki neden çok uzun bekledik? Çünkü pozisyonun öncesinde de ofsayt şüphesi vardı. Ona da baktılar, bu yüzden süreç uzadı.

Bu golde bizim söyleyebileceğimiz bir şey yok. Bu sistem dünyada geçerliliği olan bir sistem. En sağlıklı sistem olarak gösteriliyor. Gözle tespit edilebilecek bir pozisyon değil bu. iki türlü de yorum yapamayız. Ofsayt ya da değil diyemeyiz. Bu karar günahıyla sevabıyla VAR sistemine ait...

Fenerbahçe'nin de aynı yerde pozisyonu olmuştu Antep maçında. Pelkas'ın golü... Bir yerde sistem 'ofsayt' dedi, diğerinde 'değil' dedi. Bu tamamen sistemle alakalı bir durum. İkisinde de yapacak bir şey yok.

Kerem Aktürkoğlu'nun golü de ofsayt. Yaklaşık 1 metre kadar. Yardımcı hakemler bu konuda, bugün genelde yanılmadılar.

Gaziantep FK'nın penaltısında Ömer Bayram arkadan dikkatsiz şekilde gelip rakibini bozuyor. Doğru bir penaltı.

"Muslera tepkiyi çok uzattı, kırmızı görmeliydi"

Penaltı atıldıktan sonra itirazlar oldu. Muslera da sarı kart gördü. itirazın sebebi neydi? Penaltı atılırıken birçok oyuncu ceza alanı içine giriyor. Muslera oyuncunun erken girdiğini gösteriyor. Sonra çime vuruyor. Mete Kalkavan da sarı kart gösteriyor. Ama sonra da alkışlıyor. Muslera tepkisini daha da abartıyor. Hakem burada çift sarı kart göstermeliydi. Ama tüm tepkiyi, uzatılmış ve abartılmış bu tepkiyi tek bir tepki olarak görüyor. Muslera çok uzattı burada. Bence kırmızı görmeliydi.

*Görüntüler Beinsports'tan alınmıştır