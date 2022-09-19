Süper Lig 'de Fenerbahçe , Ülker Stadyumu'nda dolu tribünler karşısında Alanyaspor 'u konuk etti. Sarı lacivertliler, karşılaşmaya golle başladı ve 5. dakikada Diego Rossi ile 1-0 öne geçti. 17. dakikada Gustavo Henrique ile durumu 2-0 yapan sarı lacivertliler, 45+3'te Joao Pedro ile penaltı kaçırdı. Dakikalar 45+4'ü gösterdiğinde ise Miguel Crespo sahneye çıktı ve skoru 3-0 yaptı. İlk yarı bu skorla sona erdi. Mücadelenin ikinci yarısında da Fenerbahçe fırtına gibi esti. 70. dakikada organize gelişen atakta Enner Valencia son sözü söyledi ve topu filelere gönderdi: 4-0. 76. dakikada İrfan Can Kahveci sahne aldı. Milli futbolcu maçın skorunu belirledi: 5-0.

Maç sonrasında hakem yorumcumuz Deniz Çoban, karşılaşmanın hakemi Hüseyin Göçek'in performansını değerlendirdi ve iki kritik hata yaptığını ifade etti.





İŞTE DENİZ ÇOBAN'IN FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI HAKEMİ HÜSEYİN GÖÇEK'İN PERFORMANSIYLA İLGİLİ DEĞERLENDİRMESİ:

38. dakikada ceza sahası içinde top Crespo’nun eline çarptı. Bence pozisyonda penaltı yoktu. Kısa mesafeden gelen top, Crespo elini kaçıracak kadar fırsatı olmadığı için eliyle buluştu. Elleri ve kolları doğal pozisyondaydı. Fakat bu pozisyonun hemen arkasında Gustavo, Efecan’ı iterek düşürüyor. Burada penaltı kararı verilse daha doğru olurdu.

45+1’de Pedro’nun yerde kaldığı pozisyonda Fenerbahçe lehine verilen penaltı doğruydu. 51’de Valencia’nın penaltı beklediği pozisyonda çok küçük bir temas olsa da penaltıyı gerektirecek kadar değildi. Aldatma kararı çıksa daha doğru olurdu.

70’de Fenerbahçe’nin 4. golü öncesi Crespo’nun Targhalline’ye faulü vardı, hakem faulü atlayınca devamı gol oldu.

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Hürriyet Gazetesi yazarı ve eski hakem Fırat Aydınus'un Fenerbahçe-Alanyaspor maçı değerlendirmesi ise şöyle;

Pres oyunu, pas oyununu teslim aldı

Farioli’nin oyunun bozan Jesus zekası ve Crespo performansıydı.

Süper Lig’de topa sahip olma ve maç başına isabetli pas sıralamasında zirvede olan Alanya, bu sezon tek yenilgisini rakibinden daha az isabetli pas yaptığı ve daha az topa sahip olduğu Konya maçında alan Fenerbahçe’ye konuk oldu. Alanya’nın bu paslaşma becerisi, Kadıköy’de gayri ciddi bir hal alınca erken gelen goller kaçınılmaz oldu. Hele hele bu davranışı 3. bölgede en efektif baskı yapan takıma karşı sergilediğinizde sıkıntı büyük oluyor. Bu laubaliliği önce top ustası Crespo topu kaparak, ardından da Rossi kalecinin ayak dibine vurarak cezalandırdı.

Alanyaspor açık oynayınca

Alanya, sahasında pas yaparak, üzerine gelen sarı lacivertlilerin çizgi defansının arkasına atılan toplarla sonuca gitmek istedi. Rennes maçındaki Fenerbahçe’nin taktiğine dayanarak gol bulmaya çalıştılar. Ancak bu kez de kornerden gelen topla kalelerinde golü görünce çok erken 2-0 geriye düştüler ve dirençleri kalmadı. Son haftalarda duran top klasiği haline gelen Gustavo’nun golünü yine izledik. Arao’nun şık pasının golde katkısı büyük. Farioli’nin yardımcısının maç öncesinde ‘oyunu geride kurmaktan taviz vermeyeceğiz ve açık oynayacağız’ şeklindeki açıklamalarının sonucuna katlanmış oldular ilk yarıda. Hızlı çıkış yaptıkları nadir anlarda ve arkaya atılan toplarda son vuruşlardan önceki paslarda başarılı olsalardı skor belki farklı olabilirdi.

Fark yaratan isim Crespo

Sarı lacivertlilerde Crespo fark yaratan oyuncu oldu. Çok etkili ve agresif oyunda rolü büyük. Atıyor, attırıyor, top kapıyor, oynatıyor. Takım savunması olarak ise F.Bahçe’nin çizgi taktiği ile her an tehlike yaşabilecek görüntü çiziyorlar. Skor 1-0 da olsa, 2-0 da olsa, 3-0 da olsa bu risk hep var. Ama hücum tarafına gelince de alternatif çok. Hem ileri doğru hızlı oynuyorlar, rakip sahaya tek pasta geçmeyi başarıyorlar, kanatları çok iyi kullanıyorlar. Takımın lideri ise saha içinde değil, kulübede: Jesus!

Farioli'nin ısrarı üzebilir

F.Bahçe ilk yarı %52 topa sahipti belki ama sadece 177 isabetli pasa rağmen 3-0’lık skor ve kaçan penaltı vardı. Bu kadar az pas yetmiş demek ki bu skoru almaya. Oyunu geriden kurmak gibi tek oyun planı olan Farioli, bu ısrarını sürdürürse Alanyaspor’u ligde tutmakta zorlanır. İkinci yarıda 60’a kadar F.Bahçe rölantiye alsa da sonrasında ilk yarıdaki görüntüsüne geri döndü ve 4-0’ı buldu. Bu golde de başrolde Crespo vardı. Topu rakibinden kaparak golü hazırladı. 5. gol ise Valencia’nın azmi, hakemin avantaj katkısı, İrfan Can’ın klas çalımı sonucunda geldi.

Skor 0-0'mış gibi oynadılar

Skor ne olursa olsun F.Bahçe maçı hep 0-0’mış gibi oynadı. Taraftar, tezahüratlarla Arda’yı oyuna aldırdı. Maçın adamı Valencia diyenler olacaktır ancak benim oyum her golde rol üstlenen Crespo’ya olacak. Farioli’nin oyununu bozan Jesus zekası ve Crespo performansıydı. Jesus’un hakemi tebriğe gittiğinde Alioski’ye “Ellerini arkaya bağlamalısın” demesi ve göstermesi gecenin en güzel görüntülerden biriydi.