Deniz Çoban: Mustafa Yumlu-Ekuban penaltı değil

Yazarımız Deniz Çoban'ın Süper Lig'in yayıncı kuruluşu Beinsports'taki değerlendirmeleri şu şekilde:

Maçın başında Recep Niyaz'ın Ekuban'ın yüzüne müdahalesi kesinlikle sarı kart... Sagal da topu alıp hakeme veriyor. 'Al sen oyna' diyor. Hakem sahada onuru korumak için kart gösteriyor. Bazen hakemler bu tür durumların daha sertlerine bile tepki göstermiyorlar.

"Mustafa Yumlu-Ekuban penaltı değil"

Sol kanattan Marlon'un ortasında Ekuban ve Mustafa Yumlu pozisyonda karşı karşıya geliyor. Mustafa Yumlu hamlesini topa yapıyor. Başarılı oluyor. topa dokunmasaydı penaltı olurdu. Hakem de VAR'da izledikten sonra penaltı olmadığı kararını veriyor. Aslında VAR'ın karışmaması bile lazım bu pozisyona... Yumlu'nun hedefinde top var. Topa vuruyor, sonra da doğal bir çarpışma oluyor. VAR da 3 dakika sonra çağırıyor. Aslında bu bile VAR'ın çağırmaması gerektiğinin bir göstergesi... Çekmelere, itmelere bile karışıyorlar. Karışmaması lazım.

"Denizlispor'un penaltı beklediği pozisyon bence değil"

Maçın sonunda Baker'ın rakibine hareketi çok da masum değil. Benim görüşüme göre bu tür pozisyonlar penaltı olmamalı. Hakemin devam kararı bence doğru. Penaltı kararı verilse çok da itiraz etmem ama bence değil. Bu kadar kolay olmamalı. VAR'ın karışmaması da doğru. Skandal bir hata olması lazım VAR'ın devreye girmesi için...

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