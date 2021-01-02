Yazarımız Deniz Çoban, Galatasaray-Antalyaspor maçının ardından kritik pozisyonları beIN Sports ekranlarında yorumladı. Deniz Çoban özellikle Emre Kılınç'ın kırmızı kart gördüğü ve Marcao'nun ise sarı kart gördüğü pozisyonları yorumladı

"Marcao ilk yarıda net bir ayağa basma ihlali yaptı, sarı kart görmeliydi. Belhanda'ın yaptığı hareket ise 'sportmenlik dışı' olduğu için yine sarı kart görmesi gerekirdi"

"Atilla Karaoğlan neden bu maçın VAR hakemi olduğu bunu bilemiyorum. Dört haftadır maç alamıyor. Böyle kritik bir maça, morali bozuk bir hakemi atamazdım"

'Emre Kılınç'ın hareketi sarı kart olmalıydı'

"Kırmızı kartın kriterleri neler? Bir, topla oynama şansı ne kadar? İki, ayak dizden gergin mi? Üç, kramponun vidalarını rakibe gösteriyor mu? Dört, rakibin kendini savunma şansı var mı? Son olarak kontak noktası neresi? İlk dört kriter kırmızı kart ile uygun sadece kontak noktası konusunda sıkıntı var. Bence hareket yaralayıcı gibi gelmiyor. Bu hareket bana göre sarı kart olmalıydı. Fakat buna VAR devreye girmemesi gerekirdi. Asla müdahale edeceği bir pozisyon değil. Kırmızı kartın kriterlerinin çoğu var"

'Marcao'nun hareketi...'

"Marcao'nun ikinci yarıda yaptığı hareket ise diğerine göre daha acımasız. Bu harekette limitleri zorlayan bir hareket ama limitte. Buna kırmızı kart gösterse benim nazarımda daha doğru olurdu ama bana göre VAR buna da karışmalıydı eğer ilk kırmızı karta karıştıysa. Aynı maç içinde standartsızlık oldu"