Deniz Çoban: 'Maçların kaderini hatalar değiştirdi!'

Maç maç incelemelerde bulunan Deniz Çoban Fenerbahçe maçıyla ilgili olarak, "Oyunun hemen başında Ankaragücü'nü öne geçiren golden hemen önce pası veren Sedat Ağçay'ın pası vermeden önce top eline temas ediyor. Değişen oyun kurallarına göre top ele dokunmuşsa ve devamında gol olmuşsa, golün iptali gerekir." yorumunda bulundu.

Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor karşılaşmasında aldığı 1-0'lık galibiyetin ardından maçın hakemi Alper Ulusoy'un kararları hakkında konuşan hakem yorumcumuz Deniz Çoban, "Sezonun en başarısız performanslarından birisini Alper Ulusoy gösterdi. Galatasaray'ın penaltı kazandığı pozisyonda, rakip savunma oyuncusuna yaptığı müdahale sonucunda bence kırmızı kart verilmeliydi." yorumunda bulunurken Yeni Malatyaspor'un ilk yarının son anlarında gerçekleşen pozisyonu hakkında ise "Seri'nin elle oynadığı pozisyon net bir şekilde penaltı. Maçın kaderini değiştiren önemli hatalar oldu." yorumunda bulundu.

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