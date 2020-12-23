Deniz Çoban'ın maç sonu Beinsports'taki değerlendirmeleri şu şekilde:

"Gustavo-Hasan Ali Kaldırım pozisyonu..."

Hakem maçın başından beri hep tutarsız faul kararları verdi. Gustavo pozisyonu en az sarı kart bir kere. Orada futbolcular toplanmış, demek ki bir durum var. Bahattin Şimşek'e bakıyorum. Kart göstermek için gelmiyor. O derece pozisyonu süzememiş. Yangını söndürmeye gelmesi lazım. Şimdi kırmızı kart ne zaman gösterilir? Oyuncunun kramponları üstten geliyorsa ve acımasızca zeminden yüksekte geliyorsa bu kırmızı kart olur. Burada bunların hepsi var. Sadece son anda dizini ayarlıyor. Fenerbahçe-Beşiktaş maçında da Josef'in müdahalesi vardı. Bu onun yanından bile geçmez ama sanırım o pozisyondan dolayı Bahattin Şimşek'in kafası karıştı. Burada topa dokunması çok fazla bir şey değiştirmiyor. Öyle bir gelmiş ki, tesadüfen topa dokunmuş... Şahsi fikrim net kırmızı kart olduğu yönünde...

"'Volkan Babacan'ın Gustavo'ya müdahalesi yok' diyemeyiz"

Top dağlara taşlara gidiyor. UEFA 'Kabul edilebilir bir hareket ise ve dikkatsiz ise devam ettirin' diyor, bizim seminerimizde ise 'Penaltıyı ver' deniliyor'... Dünyada 'Devam' kararı kabul edilendir ama bizim seminerde penaltı deniyor.

"Rafael'de VAR devreye giremiyor"

Rafael, hakeme göre önce oyuncuya faul yaptı sonra topa vurdu. Teknik olarak sorun yok. VAR neye karışır? Kırmızı karta karışır. Burada faulu yapan Skrtel... Ama VAR devreye giremiyor. Onun sınırlarının dışında... Hakem Skrtel'in faulu yaptığını düşünse ve Rafael'e sarı kart verse, VAR orada devreye girebilir. Şahıs hatası olduğu için ama hakem burada Rafael'in faul yaptığını düşünüyor. Evet ilk sarı kart yanlış ama sonra Rafael'in verdiği tepkiye de verilen kart doğru...

Okan Buruk'un neden atıldığını tam göremiyoruz. Ama saha kenarından taktik veremez. Yine de hakem de kimseye dokunamaz. Kimse de hakeme dokunmaz.



