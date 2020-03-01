Eski hakem Deniz Çoban artık Fanatik Gazetisi'nde günlük maç yorumları yapıyor. Teknik konulara açıklık getiren Deniz Çoban yazılarıyla gündeme damga vuruyor. Hakemliği bıraktığı günden itibaren Türkiye'nin tanıdığı Deniz Çoban'ı yakından tanıyalım. Deniz Çoban kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Deniz Çoban hakkında bilinmelenler ve detaylar...

Deniz Çoban kimdir?

13 Nisan 1977'de Çorum'un Mecitözü ilçesinde doğdu, henüz ilk yaşını doldurmadan memur babasının tayini dolayısıyla Amasya’ya yerleşti ve lise hayatı bitene kadar bu ilde yaşadı. Memur bir babanın ve ev hanımı bir annenin iki çocuğundan biridir.

Amasya Anadolu Öğretmen Lisesi'ni bitirdikten sonra Manisa Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'nu kazandı. 1995-1999 yılları arasında bu okulda üniversite eğitimini tamamladı.

Üniversite mezuniyeti sonrası, Beden Eğitimi Öğretmeni olarak Konya'ya atandı. Konya Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı'nda Yüksek Lisans yaptı.

Üniversite eğitimi sırasında 1996 yılında hakemliğe başladı. 2000 yılında C klasman hakemliğine, 2002 yılında B klasman hakemliğine, 2006 yılında A klasman hakemliğine, 2007 yılında ise Süper Lig hakemliğine terfi etti.

15 Mart 1998'de Yeni Milasspor ve İzmirspor arasında oynanan 3.lig maçıyla ilk profesyonel lig maçına çıktı ve yardımcı hakem olarak görev aldı. 23 Aralık 2007 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Gaziantepspor maçıyla kariyerinde ilk defa Süper Lig maçında hakem olarak görev yaptı. 28 Eylül 2015 tarihinde Kasımpaşa ile Rizespor arasında oynanan maçı yönetti ve maç sonrası canlı yayına çıkarak maç sırasında verdiği yanlış kararlar dolayısıyla özür diledi. 30 Eylül 2015 tarihinde yaptığı açıklama ile de hakemliği bıraktı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) tarafından 2015 yılı Dünya Fair Play ödülüne aday gösterildi.

2002 yılında Müzik Öğretmeni Ebru Karadağ ile evlenen Çoban; Ecem, Denizhan ve Beste isminde 3 çocuk babasıdır.

Öğretmenlik mesleğini ara vermeden 20 yıldır sürdüren Çoban, halen Konya'da Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi’nde Beden Eğitimi Öğretmeni olarak görev yapmaktadır. Fanatik gazetesinde 2016 yılından itibaren hakem ve TFF uygulamalarıyla ilgili köşe yazmaktadır. 2019 yılından bu yana yayıncı kuruluş Bein Sports’da hakem kararlarını yorumlamaktadır.







