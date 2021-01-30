Deniz Çoban: İki kırmızı kart daha çıkması gerekiyordu

Yazarımız Deniz Çoban, Fenerbahçe - Ç.Rizespor maçı ile Süper Lig'de oynanan diğer maçları yayıncı kuruluş beIN Sports ekranlarında yorumladı.

Deniz Çoban, "Melnjak'ın Valencia'ya yaptığı hareket sarı kart değil kırmızı kart olmalıydı"

"Fenerbahçe'nin gol bulduğu pozisyon öncesinde Samatta'ya yapılan faul değil."

"Çaykur Rizespor'un iptal edilen golü öncesinde Altay'a yapılan net faul."

"Gökhan'ın Osayi-Samuel'e yaptığı hareket çok net kırmızı kart. Ofsayt olması sonucu değiştirmez. Kırmızı kart ve endirekt serbest vuruşla oyun yeniden başlamalıydı."

"Çaykur Rizespor'un gördüğü kırmızı kart çok doğru. Allah korusun daha ciddi bir sakatlık da olabilirdi."

Hatayspor - Başakşehir maçı hakkında

"Hatayspor'un attığı golde; golün iptal edilip, penaltı verilmesi doğru değil. Direkt olarak gol verilmeliydi. VAR gelmeden önce Cüneyt Çakır'ın performansı daha iyiydi"

Alanyaspor-Sivasspor maçı hakkında

"Alanyaspor-Sivasspor maçı hiç başlamaması gerekirdi. 20 dakika öncesi ve sonrası arasında fark yok. Temsilcinin telefonla konuşması falan yanlıştı. Tek yetkili hakemdir" ifadelerini kullandı.



