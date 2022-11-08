Fenerbahçe , Galatasaray ’ın Beşiktaş ’ı yendiği, Başakşehir’in Hatay’da 2 puan bıraktığı, Adana Demirspor’un BAY geçtiği haftada Sivasspor'u ağırladı. Jorge Jesus'un öğrencileri, taraftarının yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmayı 12. dakikada Enner Valencia'nın penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı ve 29 puanla liderliğini sürdürdü.

Müthiş seri devam ediyor

Resmi maçlarda yenilmezlik serisi 14 maça çıkan Fenerbahçe, ligde de 5 haftalık galibiyet serisi yakaladı. Sarı Lacivertliler, son 3 sezonda 3 beraberlik, 3 de yenilgi yaşadığı Sivas’a karşı, 3.5 yıl sonra galip geldi.

Yine penaltı yine Valencia

Fenerbahçe, dün ligde 7. kez penaltı kazandı. Topun başına yine Enner Valencia geçti. Ekvadorlu yıldız, kaleci Ali Şaşal'ı ters köşeye yatırarak ağları sarstı. Valencia böylece ligde penaltıdan 5'te 5 yaparken, gol sayısını 12 'ye yükseltti.

Sivasspor düşme hattına geriledi

Sarı-Lacivertliler’in karşısına puan için çıkan Sivasspor, Ülker Stadı’ndan eli boş döndü. Rakibine 1-0 kaybeden Yiğido, Konferans Ligi’nde zirve yapıp üst tura çıktıktan 3 gün sonra Kanarya’ya yenilip hem serisini bitirdi hem de düşme hattına geriledi.

Batshuayi ilk kez kızardı

Sarı-Lacivertlliler’in yıldız golcüsü Michy Batshuayi, dün akşamki Sivasspor karşılaşmasına ilk 11’de başladı. Deneyimli oyuncu, ilk yarıda hücum hattında etkin bir görüntü sergileyemezken maçın ikinci bölümüne hırslı başladı. Ancak 45. dakikadan bir sarı kartı bulunan tecrübeli isim, 48’de Ziya Erdal’a yaptığı faul sebebiyle ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

55 maçlık Türkiye kariyerinde ilk kez kırmızı kart gören Batshuayi’ye oyundan çıkarken Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus tepki gösterdi.





Hüseyin Göçek'in performansı...

Fenerbahçe, hakem kararlarının damga vurduğu geceden 3 puan çıkarırken Hüseyin Göçek'in kararlarıyla ilgili Deniz Çoban'dan görüş geldi. İşte Fanatik yazarı ve eski Süper Lig hakemi Deniz Çoban'ın o değerlendirmesi;

Penaltı atlandı, kırmızı hatalı

Fenerbahçe-Sivasspor maçının 22. dakikasında, Serdar Aziz ceza sahası içinde topa kafa vurmaya çalışırken, kafasına belli belirsiz sürterek geçen top, doğal konumda olmayan eline geldi. Belli ki Video Yardımcı Hakem Özgüç Türkalp, Serdar’ın bilerek oynadığı topun eline geldiğini düşünerek pozisyonu devam ettirdi. Bence önemli bir yorum hatasına imza attı. Çünkü bu sezon benzer pozisyon Konyaspor-Gaziantepspor maçında yaşandı. Antepli Jevtovic, topa kafa vurmaya çalışırken kafasına sürterek geçen top, açık eline gelmişti. Ve maçın VAR’ı müdahalede bulunmamıştı.

Görüntü: beIN Sports

Alioski’nin penaltısı doğru

MHK o maçın VAR’ı Hakan Ceylan’ı ertesi gün evine göndermiş, sonraki hafta da cezalandırarak görev vermemişti. Yani bu pozisyonla ilgili sadece benim değil, MHK’nin fikrinin de penaltı olduğunu söyleyebilirim. 48’de Batshuayi’nin ikinci sarı kartı doğru değildi.

Oyuncunun rakibine herhangi bir kontrolsüz müdahalesi yoktu. 52. dakikada Robin Yalçın’ın Alioski’ye müdahalesinde çalınan penaltı doğruydu.