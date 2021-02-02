Deniz Çoban'ın Beinsports'taki değerlendirmeleri şu şekilde:

"Başakşehir'in penaltısı doğru"

Başakşehir'in penaltısını kamuoyu kabul etmiyor. İnsanların içine sinmiyor. VAR incelemesinden sora pozisyon incelendi. Hakemler açıkçası kendilerine verilen talimatları uyguladılar. Penaltı da sarı kart da doğru...

"Marcao ikinci sarıyı görmeliydi"

Marcao oyuncuyu kaçırdığını hissettiğinde rakibine faul yapıyor. Topsuz alanda net bir faul yapıyor. Net bir sarı kart olması lazım. Topsuz alanda bir ihlal. Net bir ikinci sarı kart. Hakemin arkası dönük. Başakşehirli topa vuran oyuncuya bakıyor. Görmüyor. Görse bence sarı kartı verirdi.

"Donk Demba Ba'yı itiyor, penaltı"

Donk aslında avantajlı ama Demba Ba'yı iterek ondan güç almaya çalışıyor. Donk niye itiyor anlamadım. Net bir penaltı bence. VAR da devreye girmedi ama itmelerde ve çekmelerde genelde karışmıyor. Yine de penaltı verilse doğru olurdu.

Onyekuru penaltı pozisyonunda kendisini kolay bırakıyor. Ama hakeme 'Sen bu penaltıyı nasıl verdin?" diyemem.

HATAYSPOR - FENERBAHÇE MAÇI...

"Popov Valencia'yı itiyor ama..."

Maçın ilk yarısında hava topunda Popov Valencia'yı itiyor ama hakem kararına saygı duymak gerekir. Burada güç kullanımı var mı, ne kadar var? Bunlar önemli...

Hatayspor'un penaltı beklediği pozisyonda Caner olmasa Hataysporlu oyuncu topa yetişemeyecekti. Suat Arslanboğa iki pozisyonda ne karar verse, karşı taraf beğenmeyecekti. Hakemin takdirine bırakmak lazım.

"Mert Hakan'a yapılan hareket sarı kart"

Hataysporlu Mesut'un Mert Hakan'a yaptığı hareket sert ama ayağını kaçırıyor. Topa vuruyor olmasının bir önemi yok. Daha şiddetli gelse kırmızı olurdu ama burada sarı kart yeterli...

"Caner'in Popov'a yaptıoğı net penaltı"

Altay elinden kaçırdıktan sonra top havalanıyor. Caner yükselince Popov'un omzuna basıyor. Bu yüzden Popov yükselemiyor. Bence net penaltı. Hakem VAR'a 'hava topu mücadelesi' derse VAR karışmaz. Ama net penaltı.

Hem Marcao hem Serdar Aziz bu hafta bir sarı kart daha görselerdi, haftaya derbide oynayamayacaklardı. İkisi de görmelilerdi. Serdar sarı kart, Marcao da ikinci sarıdan atılmalıydı.

" Fenerbahçe 'nin ikinci golü öncesinde faul var"

Fenerbahçe'nin 2. golü öncesinde Serdar Aziz, Boupendza'nın ayağına basıyor. Faul var. Hakem de çok yakın. Ama Boupenza'nın ayakta kalması hakemi yanıltmış olabilir. Görüntülerde net şekilde topuğuna basıldığı görülüyor. VAR niye devreye girmedi bilmiyorum.