Maçın hakemi Halil Umut Meler’in tecrübesini konuşturduğu bir maç oldu. Yerinde ve zamanında çaldığı düdükler ve çıkarttığı kartlarla maçın kontrolünü ilk dakikalardan itibaren elinealdı. Standardını maç boyu korudu. Belki göstermediği birkaç sarı karttan bahsedilebilir ama gösterilmeyen bu kartlar, maçın gidişatına etki edecek kartlar değildi. Maçta Meler açısından olumsuz gördüğüm tek husus, kendisinetoplu haldeyapılan itirazlara duyarsız kalmasıydı. Dünya Kupası için verilen arada, TFF başkanı bizzat bu itirazlara karşı katı tedbirler alınacağını ifade etmişti. Meler, TFF başkanının bu açıklamalarını dikkate almamış gibiydi.

Penaltıya gerek yok

18: Trezeguet’in Samuel’e faulünde çıkan sarı kart doğruydu.

21: Gomez’in Serdar Aziz’in ayağına bastığı pozisyonda Meler doğru bir sarı kart çıkarttı. Ancak etrafını sararak şiddetli itiraz eden Trabzonsporlu oyunculara kart çıkartmadı.

38: Trabzonsporlular penaltı beklediler. Hem elle oynama hem de Serdar’ın rakibinefaul yaptığını düşündüler ancak pozisyonda penaltıyı gerektirecek bir ihlal yoktu.

41: Abdulkadir’in Crespo’ya faulünde Trabzonsporlu oyuncu sarı kart görmeliydi.

Meler haklıydı

42: Bakasetas’ın Batshuayi’yi ittiği için gördüğü sarı kart doğruydu. Batshuayi’ye çıkan sarı kartın isecezayı dengelemek için çıktığını düşünüyorum. Gösterilmemesini daha doğru bulurdum

45+8: Bartra ceza sahasında yerde kaldı ve penaltı bekledi. Serdar’ın rakibine penaltıyı gerektirecek bir müdahalesi yoktu. Bence devam kararı doğruydu.

55: Vitor Hugo’ya çıkan sarı kart doğruydu.

57: Daha önceden sarı kartı bulunan Crespo, Abdulkadir’e faulünde ikinci sarı kartı görerek atıldı. Meler bu karında haklıydı. Crespo net bir şekilde rakibinin ayağına kontrolsüz şekilde basmıştı. Crespo’nun gördüğü ilk sarı kart da doğruydu.