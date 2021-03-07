Deniz Çoban Galatasaray - Sivasspor maçını yorumladı

Deniz Çoban'ın Beinsports'taki açıklamaları şu şekilde:

Ali Şansalan çok dağınık bir maç yönetti. iki takım lehine de önemli kart hataları yaptı.

"Onyekuru'ya sarı kartlar..."

Onyekuru'nun eli Max Gradel'in yüzüne geliyor. Çok net sarı kart. Artık bunların atlanmaması lazım.

Onyekuru daha sonra Uğur Çiftçi'nin savunmasız yerine müdahalede bulunuyor. Burada acımasız bir faul yok, dolayısıyla kırmızı kart yok ama sarı kart olması gerekirdi. 10 üzerinden 7 bu faul aslında...

"Muslera uzaktan geliyor, net sarı kart"

Linnes ve Max Gradel'in taç çizgisi bölgesindeki pozisyonu için çarpışma da dersiniz, faul de dersiniz. bu hakeme kalmış. Ama sonra ortalık karışıyor. Muslera uzaktan geliyor. Eğer oraya kaleci gelmişse, hakem onu forma renginden net görür ve sarı kart olması gerekir. Kaptan olması hiçbir şeyi değiştirmez. Hakemler sezon başından beri bunlara sarı kart göstermiyorlar. Uygulama yok ama kural sarı kart. Avrupa hakemliğinden bu pozisyonlardan dolayı uzaklaşıyoruz. Uzaktan geldin mi sarı kart.

"Yatabare için sarı kart yeterli"

Yatabare'nin Donk'a yaptığında, ayak kafaya kadar kalkıyor. Krampounun vidaları yüze geliyor mu? Hız ve şiddet var mı? Bir kere ayak kafaya kadar kalkmışsa sarı kart ama daha fazlası yok. Mesela Alanya maçında Luyindama'ya yapılan kırmızı kart onun affı yok. Ama bu öyle bir faul değil.

"Onyekuru'ya yapılan hareket penaltı ama ofsayt gibi de duruyor. Çizgi çekilmesi lazım"

Onyekuru'nun ilk yarının son anlarındaki pozisyonunda bir penaltı var. Sivassporlu oyuncu önce Onyekuru'ya vuruyor sonra topa vuruyor. Bu penaltı. Bu şüpheyi ortadan kaldırmak için ofsaytı göstermeleri gerekir. Çizgi ekrana gelmedi. Çekildi mi bilmiyoruz. Burada bir penaltı var. Gözümüzle baktığımızda ofsayt görülüyor. Ama göz yanılabilir. Şüpheleri gidermek adına çizgi çizilmeliydi ama yapılmadı.

"Ziya'ya kırmızı çıksa daha iyi olurdu"

Ali Şansalan burada Ali Palabıyık'la ne konuşuyor. Öncesinde bir ihlal var. Boyd, Gedson'un ayağına basıyor. Sarı kart. Sonrasında ise Onyekuru'ya yapılan hareket var. Acımasız ve gaddarca ise kırmızı kart çıkar. Bu hareket yüze veya göğüse gelse tehlikeli olur. Kısmen kalçaya, yani daha az tehlikeli bir yere geliyor. Ama Ziya ayağını kaçırabilir. Dizini bükebilir. Hakemi haksız da haklı da çıkaracak argümanlar var. 'Yüzde 100 kırmızı kart' diyemezsiniz. Ama bence kırmızı olması daha iyi olurdu ama asıl sorun burada faul bile çalınmadı. Maalesef bir de 'Topa vurdu' diyor. Hakemlerin de kafasını karıştırdılar. IFAB bu tür hareketlerde 'Topla oynamanın hiçbir önemi yoktur' diyor. Yine de bu hakem kararıdır. Ama kırmızı kart daha çok yakışır. Faul çalınmaması ve sarı kart çıkmaması daha önemli. Bu 10 üzerinden 8'lik bir faul.

"Yatabare elle almıyor"

Yatabare'nin sarı kartı var ama her elle oynama sarı kart olmaz. Hakem çok büyük bir hata yapıyor. Sivasspor çok ciddi bir kontratağa gidiyor. Zaten Sivasspor gol atsa, VAR devreye girer ve eğer el var ise iptal ederdi ama görmeden çalıyor ve Sivasspor'un çok ciddi bir atağını durduruyor.

"Marcao'nun atılması gerekirdi"

Muslera'nın alkışını yardımcı hakem söylüyor. O sırada Marcao da müdahalede bulunuyor ve o da sarı kart görüyor. Ondan sonra göğüsüyle bir kez daha hakemi itiyor. Bunun da sarı kart olması ve hakemin Marcao'yu atması gerekirdi. Bunu atlamaması gerekirdi.

*Görüntüler Beinsports'tan alınmıştır

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