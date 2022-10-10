Süper Lig 'in 9. haftasında Fenerbahçe , Kadıköy Ülker Stadyumu'nda Karagümrük'ü konuk etti. Mücadeleye Crespo'nun 9. dakikada attığı golle sahasında önde başlayan sarı lacivertliler, 16. dakikada Borini'nin golüne engel olamadı.

Daha sonra konuk ekip Jean Koussai'nin savunma arkasına sarkması ve kaleci Altay'ı mağlup etmesi sonrasında 24. dakikada 2-1 öne geçti. Sarı lacivertlilerin bu gole cevabı gecikmedi ve 28. dakikada takımın gol silahı Enner Valencia durumu eşitledi: 2-2.

İlk 28 dakika tam 4 gol oldu. Mücadelenin ilk yarısı da bu skorla sona erdi.





Karşılaşmanın ikinci yarısında Enner Valencia takımına penaltı kazandırdı ve o penaltıyı gole çeviren isim de oldu. Karagümrük'ün bu gole cevabı yine gecikmedi. 66. dakikada Altay'ın yaptırdığı penaltıyı gole çeviren isim yine Borini oldu: 3-3.

Ancak henüz bir şey bitmemişti. 73. dakikada Caner Erkin'in koluna çarpan top sonrasında hakem Atilla Karaoğlan bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Topun başına yine Enner Valencia geldi ve kendisinin 3. takımının 4. golünü kaydetti. Ekvadorlu futbolcu sarı lacivertlilerde 2017'den bu yana bir maçta hat-trick yapan ilk isim oldu.

Her iki takımın da arzulu ve gol arayan oyunu bu karşılaşmanın böyle bitmeyeceğini gösteriyordu. 83. dakikada Fenerbahçe'den kiralık olarak Karagümrük'e gönderilen Burak Kapacak, ceza sahası arka alanına doğru gelen topa kafa vuruşunu yaparak durumu yeniden eşitledi: 4-4.

İlgili Haberler Yine son dakikada sahnede o var: Kurtarıcı Batshuayi





Herkes artık umudunu kaybetmişken 90+5'te Michy Batshuayi devreye girdi ve attığı golle takımına galibiyeti getirdi.

Maç sonrasında ise hakem kararları tartışıldı. Mücadelede 3 penaltının çıkması özellikle yorumlanmasına neden oldu. Yazarımız Deniz Çoban, Atilla Karaoğlan'ın verdiği kararları değerlendirdi.

İŞTE DENİZ ÇOBAN'IN YAZAR YAZISI

Atilla Karaoğlan kritik kararlar verdi. Yardıma ihtiyaç duyduğu dakikalarda VAR ekibi de yerinde yardımlar yaptı. Hakemin bazı faul, kart ve elle oynama hataları oldu. Ama bu hatalar oyunun gidişatını etkileyecek hatalar değildi.

İlgili Haberler Fenerbahçe taraftarından Kadıköy şöleni





9. dakikada Crespo’nun golünde ofsayt tartışmaları olsa da hakemin gol kararı vermesi doğruydu. Kaleciyi etkileyen bir hücum oyuncusu yoktu.

60'da Caner’in eline gelen topta hakem Fenerbahçe lehine penaltı düdüğü çalarken yanılmadı.

64'te Altay’ın Borini'ye müdahalesi tartışmasız penaltıydı, Karaoğlan doğru karar verdi.

69. dakikada Valencia’nın şutunda, Lawrence’ın vücudundan açılan kolundan dönen topta, VAR yardımıyla verilen penaltı doğruydu.

İlgili Haberler Fenerbahçe'de Miguel Crespo ve Lincoln Henrique parlıyor



