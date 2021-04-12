Deniz Çoban Fenerbahçe - Gaziantep FK maçını değerlendirdi

Deniz Çoban'ın Beinsports'taki yorumları şu şekilde:

Maçın başında İrfan Can'ın bilerek yaptığı bir hareekt var. Sarı kart yeterli, asla kırmızı olmaz. Hareketin şiddeti çok net ortada...

Daha sonra aynı oyuncu benzer bir hareketi bu kez İrfan Can'a yapıyor, bu da sarı kart olmalıydı.

"Pelkas için sarı kart yeterli..."

Pelkas'ın kramponuyla rakibe bir teması var. Kramponlar asla rakibi göstermiyor. Evet, kafaya geliyor ayak ama kramponlar gelmiyor. Dikkatsiz bir hareket evet ama sarı kart yeterli...

"Altay'ın hareketinden penaltı çıkmaz"

Gaziantep FK'nın kullandığı duran topta Altay topa uzanırken, rakibiyle çarpışıyor. Ben bunu bir çarpışma olarak görüyorum. Antepli oyuncu vursa ve ALtay öyle vursa tamam o zaman penaltı. Ama zaten Szalai çarpışmadan dönce kafayı vurmaz. Burdan bir penaltı çıkmaz.

"Antep'in sayılmayan golünde müdahale var ama yetmez. Bence gol temiz"

Mete Kalkavan Antep'in iptal edilen golünde, kararını değiştirmiş gibi gözüküyor. Beden diline bakarak ilk kararını değiştirdiğini düşünüyorum. Düdüğü çaldığında santrayı göstermiyor ama bunu çok daha net göstermesi lazımdı.

Kırmızılı oyuncu Szalai'yi itiyor. Ama bu itme çekmenin rakibin hareketlerini kısıtlaması lazım. Ben Fenerbahçeli oyuncunun hareketleri kısıtlanmıyor. Sadece ellerini koyuyor. Bu normal bir mücadele... Mete Kalkavan'ın burada hata yaptığını düşünüyorum. VAR'ın karışmaması ise doğru. Bence gol temiz. Çünkü bu karar hakemindir.

"Bakınca 'Bu top yüzde 100 çizgiyi geçmiş' diyemiyorum"

Mete Kalkavan'ın gol mü değil mi tartışmasındaki oyun devam ederken düdük çalıp durdurması doğru karar. Burada tek bakabildiğimiz yer gol çizgisi kamerası. VAR odasında bizden daha kaliteli bir görüntü yok. Ben baktığım zaman bu açıdan 'gol' de 'değil' de diyemem. Direk ile top arasında çim görebiliyor muyuz? Ben net olarak göremiyorum. VAR hakemi Halil Umut Meler burada neden devreye girer? Yüzde 100 olması lazım. Burada net bir karar yok. VAR'ın da devreye girmemesi lazım. 'Yüzde 100 bu top çizgiyi geçmiş' diyemeyiz. Topun yüzde 99'u geçse, yüzde 1'i geçmese golü veremezsiniz. Bu görüntülerle ben çizginin geçildiğine dair kanaat getiremiyorum. Şanssız bir pozisyon... Teknoloji yüzde 100 bir kanaat vermemizi sağlayamıyor.