Süper Lig 'in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Mücadelede sarı - kırmızılıların bir golü VAR'dan iptal edilirken, ev sahibi ekipte Adnan, VAR'ın uyarısının ardından direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Yazarımız Deniz Çoban, Fatih Karagümrük - Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.

KIRMIZI KART DOĞRU

Hakem Bahattin Şimşek için çok zor maçtı. Çok uzun süre sonra aldığı, üç büyük takım maçında oldukça tedirgindi. Çok kolay faul düdükleri çaldı. Maç kontrolünü oyunu durdurarak sağlamaya çalıştı.

Maç genelinde kart hataları oldu. 28. dakikada Kerem, Braschi’nin ayağına kontrolsüz, çok net bir şekilde basıyor. Burada Kerem’in sarı kart görmesi gerekirdi. Sarı kart çıksa Kerem önümüzdeki hafta derbide cezalı duruma düşecekti.

30'da Adnan’ın, Torreira’ya faulünde önce sarı kart çıktı. Sınırları zorlayan bir hareketti. Ben bu tarz pozisyonlara sporcu sağlığı için kırmızı çıkması gerektiğini düşünenlerdenim.

52'de Galatasaray’ın golü VAR müdahalesi sonucu iptal edildi. Galatasaraylı oyuncunun kalecinin eline bir teması var. Bu temasın kaleciyi etkileyip etkilemediği hakem taktiri.

Dolayısıyla bu pozisyonu da hakem görüp değerlendirse; hangi kararı verse de desteklerdim.