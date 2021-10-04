Fanatik Gazetesi yazarı ve eski hakem Deniz Çoban, Çaykur Rizespor- Galatasaray maçındaki tartışmalı pozisyonları Süper Lig 'in yayıncı kuruluşu beIN Sports ekranlarında değerlendirdi. FIFA hakemi Ali Palabıyık'ın çok kötü bir 90 dakika yönettiğini vurgulayan Deniz Çoban, Galatasaray'ın attığı 3. golde Halil Dervişoğlu ve Diagne'nin rakiplerine faul yaptığını belirtti. Galatasaray'da Muslera ve Mohamed, Rizespor'da ise Erik Sabo'nun kırmızı kart görmesi gerektiğine parantez açan tecrübeli futbol adamı, 90 dakikanın üzerine oynatılan 2.5 dakikanın doğru karar olduğunu sözlerine ekledi.

Deniz Çoban'ın Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı değerlendirmesi şu şekilde:

'Penaltı verilse daha doğru olurdu'

''Selim, topa sağ ayağıyla hamle yapıyor ve ciddi risk alarak geliyor. Kollarını açmış, doğal olmayan bir şekilde büyütmüş. Top sonra Galatasaraylı oyuncunun ayağından sekiyor, kısa mesafeden eline geliyor, dizinden de sekiyor. Elini kapatmaya çalışıyor, topu da vücuduna sıkıştırıyor. 'Devam' diyene bir şey demem ama Selim'in hareketi, baştan o riski alması, kollarını açarak bu şekilde gelmesi bence çok riskli. Penaltı verilse daha doğru olurdu.''

Görüntü: beIN Sports

'FIFA hakemine bunu öğretecek değiliz'

''Galatasaray çıkıyor diye Ali Palabıyık daha çok rahatlıyor. Döndü, gidiyor. Burada geri geri koşulur, yan yan koşulur. FIFA hakemine bunu öğretecek değiliz. Daha bu dakikada maçta olmadığını gösteriyor. Maçta değil!''

Görüntü: beIN Sports

'Bence Ali Palabıyık'ı yıkan bir şey oldu'

''Ben bir tespitte bulunacağım: Ali Palabıyık, Trabzonspor -Galatasaray maçı yönetti, çok başarılı değildi. Arkasından Adana Demirspor- Beşiktaş maçı yönetti, hiç başarılı değildi. Üstüne bir de bence Ali Palabıyık'ı yıkan bir şey oldu. Avrupa'da Halil Umut Meler'in önündeydi ama Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'nde düdük çaldı, Ali Palabıyık Avrupa Ligi'nde.''

'Bu pozisyonda 3 tane faul var! Ali Palabıyık sahada değildi'

''Performansı kötü, morali kötü, Rize maça verildi. Bu maçta yaptıklarının hiçbir izahı kalmadı. Bu pozisyonda 3 tane faul var, gidiyor gol oluyor. VAR öyle demiş, hakem böyle demiş... Arkasını dönmüş pozisyona... Bu kadar kritik bir anda hiçbir şeyden haberi yok. Bugün Ali Palabıyık sahada değildi.''

Görüntü: beIN Sports

'Kırmızı çıksa benim daha çok hoşuma giderdi'

Sarı karta itiraz etmedim ama... Hız var, şiddet var, gergin ayak var... Ayak şekil değiştiriyor, şansa kramponun üzerinden kayarak kurtuluyor. Bu durum hakemi kurtarabilir, verdiği kartı haklı gösterebilir ama kırmızı kart çıksa benim daha çok hoşuma giderdi. Galatasaraylı oyuncu çok şanslı, ayak sekmiş.''

Görüntü: beIN Sports

'Penaltıya sebebiyet verecek bir itme değil'

''Mohamed'in pozisyonunda penaltıya sebebiyet verecek bir itme olduğunu düşünmüyorum.''

Görüntü: beIN Sports

'Türk hakemliğinin çok büyük yara aldığı dakika'

''Bugün Ali Palabıyık'ın verdiği birçok tartışılan kararı var ama bence şu dakika Türk hakemliğinin çok büyük yara aldığı dakika. Sözlerimi seçmeye çalışıyorum. Sarı kartı göstermişsin. Oyuncu o sarı karta rağmen sakinleşmiyor. Ağzınızın içine kadar girmiş bir şeyler söylüyor, sizi protesto ediyor.''

Görüntü: beIN Sports

''Çekil' diyor Sabo'ya'

''Yetmiyor açık bir şekilde topu uzağa vuruyor ve ikisi birbirinden tamamen itirazlar. Konuşuyor, önündeki topu dışarı vuruyor. Sabo gidiyor, 'Hocam ne yapıyorsun, bu sarı kart değil mi?' diyor. 'Çekil' diyor Sabo'ya da.''

Görüntü: beIN Sports

'Gördüğü halde de kırmızı kartı gösteremiyor'

''Ali Palabıyık'ın görmedim, duymadım, görmediğin anda oldu deme şansı yok. Muslera topa vurduktan sonra dönüp bakıyor, görüyor. Gördüğü halde de kırmızı kartı gösteremiyor. Bunun hiçbir izahı yok. Bugün verdiği kararların hepsini kabul edelim, önü perdelendi, göremedi, yağış vardı, yorgundu, morali bozuktu... Her şey tamam ama bu gösterilmeyen kırmızı kartın izahı olamaz. Bu kırmızı kartı bir hakem gösteremiyorsa kusura bakmasın kendini bir daha kontrol etsin. Cümleleri seçmeye çalıştım, ne olur affedin.''

Görüntü: beIN Sports

'Sarı kartı yeterli görüyorum'

''Bu pozisyonu dünkü Josef pozisyonuna benzetenler var. Asla benzemiyor. Çünkü ayağın pozisyonu gereği, yatmış bir ayağın üzerine basıyor ve yaralayıcı olma ihtimali çok düşük. Ben sarı kartı yeterli görüyorum.''

Görüntü: beIN Sports

'Mostafa Mohamed kırmızı kart görmeliydi'

''Tartışmasız Mostafa Mohamed, ikinci sarı karttan kırmızı kart görmeli ve ihraç edilmeliydi. Kontrolsüz bir faul. Klasik bir sarı kart.''

Görüntü: beIN Sports

'Kırmızı kart doğru karar'

''Ali Palabıyık'ın maçtaki tartışılmayacak ender kararlarından birisi. Kaleci kalede olmadığı için de bariz gol şansı. Oyuncu geçse gol yapacak. Dengesini bozuyor. Kırmızı kart doğru karar.''

Görüntü: beIN Sports

'Bu golün %100 iptal edilmesi gerekirdi'

''Bu golün %100 iptal edilmesi gerekirdi. Lale hocam sordu ya, 'VAR var mı?' diye. VAR biraz havayı koklasa, ne olduğunu takip etse... Ali Palabıyık bu pozisyonda yanlış yerde duruyor. İlk pozisyonda topu gösteriyor, Halil topla oynadı diyor. VAR'ın temel prensibi ne zaman devreye girer? Hakemin görmediği bir şey olduğunda devreye girer. Adam topu gösteriyor, Halil'in topla oynadığını zannediyor.''

Görüntü: beIN Sports

'Hakem art niyetliydi diyorlar, mümkün değil'

''1. dakikadan itibaren başladık. Galatasaray'ın yediği gol faul. Cicaldau'ya yapılan harekette kırmızı kart görse, Rizespor 10 kişi kalsa... Galatasaray'ın aleyhine yapılan hatalar. Sonra Muslera atılmıyor, Mohamed'in verilmeyen ikinci sarısı var. İki takıma da bariz hatalar yaptı. Hakem art niyetliydi diyorlar. Mümkün değil, iki tarafa da yapıyor. Belki şöyle art niyetlidir: Serdar Tatlı istifa etsin istiyordur. Belki onun için yapmıştır. Bilmiyorum. (Gülerek)''

Görüntü: beIN Sports

'90 dakikanın üzerine oynatılan 2.5 dakika normal'

'' 90. dakikada 8 dakika uzatma verildiğinde oyun duruyor. Sakatlık var. Sonra oyuncu değişiklikleri yapılıyor. 90.00'da uzatma verildikten sonra oyun 92.01'de başlıyor. 2 dakika hiç oynanmıyor o arada. Ardından Rizespor'un kontrolünde lehine faul verildiğinde, kornere, auta çıktığında Rizesporlu oyuncular topu geç sokuyor. 8 dakikanın üzerine oynatılan 2.5 dakika normal. Hatta daha fazlası bile olabilirdi. Zaman konusunda bence sıkıntı yok. Ben 8 dakikalık bölümü taradığımda... Şunu da söyleyebilirim: Belki oyunda 8 dakikadan çok daha fazla gecikme vardır.''

Görüntü: beIN Sports