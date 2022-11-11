Deniz Çoban: 'Devirdiği çamlar bini aştı! İzah gerekir...'

Futbol tarihinde ilk kez Kasım - Aralık ayında Katar'da gerçekleşecek olan FIFA 2022 Dünya Kupası'nın başlamasına sayılı günler kaldı. Birçok dünya yıldızının ter dökeceği turnuva süresinde birçok lige ara verilecek.





DÜN TFF RESMEN AÇIKLADI

Ülkemizde de Süper Lig'e, 2022 Dünya Kupası oynandığı sürece ara verilecek. Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta bugün oynanan iki karşılaşma ile başlayacak. Dünya Kupası öncesi arası öncesinde TFF 14. hafta hakem atamalarını gerçekleştirdi.

DENİZ ÇOBAN'DAN AÇIKLAMA;

Gazete yazarımız Deniz Çoban, dün açıklanan hakem atamaları ile ilgili çarpıcı bir köşe yazısına imza attı. İşte eski hakem Deniz Çoban'ın o yazısı;

YAPAY ZEKAYA İZAH GEREKİYOR

Bu hafta, MHK ve hakemler için önemli bir hafta. Hakemler açısından sorunsuz bir hafta tamamlanırsa, Dünya Kupası arasında, uzunca bir süre gündemin uzağında kalacaklardır. Atanan hakemlere genel olarak baktığımızda, bu hassasiyet birkaç maç dışında gözetmişe benziyor.

İspanyol Hakemlerin Kondisyon Testleri





'DEVİRDİĞİ ÇAMLAR BİNİ AŞTI'

Hiç kimse bu atamaları “Yapay zekâ yapıyor!” demesin! Eğer öyle ise Burak Şeker ve Yasin Kol’un nasıl olup da 5 haftadır “Yapay Zeka” nın ekranına düşmediğinin anlatılması gerekir. Ya da “devirdiği çamlar bini aşan” Atilla Karaoğlan’ın, nasıl olup da haftanın en önemli maçı Başakşehir- Galatasaray maçına atanabildiğinin izahı gerekir!





'PERFORMANSIYLA TERS ORANTI!'

Karaoğlan ilk 14 haftada 6 maçta görev aldı ancak performansı ile maç sayısı tamamen ters orantılıydı. Çok uzağa gitmeden son yönettiği Konyaspor-Kasımpaşa maçındaki performansına bakılınca bu maç için hazır olmadığını herkes görebilir. Fenerbahçe -Giresunspor maçına, bu sezon en çok görev alan Arda Kardeşler atanmış.





FENERBAHÇE MAÇINDA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Konyaspor-Fenerbahçe maçında Valencia’ya gösterdiği kırmızı kart nedeniyle Fenerbahçeliler’in tepkisini çekse de özellikle son maçlarında performans olarak vasat üstü hakemlerimizden. Kayserispor-Galatasaray maçının ilk dakikasında vermediği penaltıyı hatırlayanlar olabilir... O Pozisyon günahı ve sevabıyla VAR hakemine aitti.

KALKAVAN TRABZON'A

Son haftalarda tecrübe kazanmaya başladığının sinyallerini verdi. Trabzonspor-Ankaragücü maçında ise ligin en tecrübeli ismi Mete Kalkavan görev yapacak. Kalkavan ligin 5. haftasında Ankaragücü- Beşiktaş maçını yönetmişti.





'YAPAZ ZEKA'NIN KABAHATİ OLMALI'

Ankaragücü tribünleri yönetimi dolayısıyla hayli sinirlenmiş, gösterdikleri tepkiler ve sahaya giren seyirci dolayısıyla okkalı bir ceza almıştı. Tribünlerin öfkesi bu kadar tazeyken, kısa sürede yine bir Ankaragücü maçına atanması “Yapay Zeka”nın kabahati olmalı!