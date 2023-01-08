Dakika 11 Nkoudou'nun penaltı beklediği pozisyon: Devam kararı doğru. Burada penaltı yok.

Dakika 24 Weghorst-Groavac mücadelesi devam kararı doğru mu: Hakemin ters açısında kalmış pozisyon. Şanssız bir an. Weghorst kolunu araç olarak rakibi yaklaşmasın kullanıyor ve bilerek açıyor. Kasımpaşalı oyuncunun yaptığında faul yok gibi duruyor. Ama Weghorst rakibe zarar veriyor. Kesinlikle sarı kartla cezalandırılması lazımdı.

Dakika 28 Cenk Tosun'un attığı gol: Weghorst'un dirsek darbesiyle Groavac'ın burnu kanadığı için tedavi olma amacıyla oyun dışına çıkıyor. Hakem orada faulu ve sarı kartı atlamıştı. Kasımpaşa tedavi için oyuncu kenara gelince 1 kişi eksiliyor. Belki hakem orada sarı kart gösterse tedavisi içerde olacak, dışarı çıkmayacak. Ardından Kasımpaşalı oyuncu sakatlanıyor o da kenara geliyor ve Kasımpaşa sahada 9 kişi kalıyor. Burada hakem adına sağduyunun devreye girmesi lazım. Kural kitabında iki oyuncu aynı anda sakatlandığında tedaviyi sahada yaptırabilirsin diyor. Adaleti sağlamak için, 11'e 9 kalmamak için... Ama oyuncunun biri bir yerde biri bir yerde sakatlanıyor bu maçta kural kitabındaki metinle çok alakası yok. Dolayısıyla oyunun başlamasına kurala aykırı diyemeyiz. Ama bir de sağduyu var, hakemin oyunu yönetmesi var. Burada oyunu başlatması sağduyuya aykırı. Değişikliğe izin vermek için oyunun başlamasını 20 saniye daha bekletse sorun olmayacak. Hakem ekibi yaşanacak olumsuzları öngöremiyor. Sağduyu anlamında büyük bir hataya imza attılar. Kitapta yazan kurala göre hata yok ama oyun yönetimi açısından büyüksıkıntı.

Gol sonrası Selçuk İnan'ın itirazı: Selçuk İnan'ın bağırması ve el hareketleri sarı kart sınırını aşmış, kırmızı kart gerekirdi. Hem çok yakında, özel alanda hem de elini sallayarak bağırarak konuşuyor. İtirazlarında haklı ama böyle davranmaması lazım.

İlk yarının sonlarında Cenk Tosun'un penaltı beklediği pozisyon: Kasımpaşalı oyuncu, Cenk'i böyle düşürecek bir kuvvetle çekmiyor. Eli kullanarak Cenk kendini yere bırakıyor. Cenk'in hareketi kısıtlanmıyor. Devam kararı doğru.

Donk'un sarı kartı: Sportmenliğe aykırı davranış bu, oyunun imajını bozuyor. Her zaman sarı karttır bu. Doğru karar. ,

Dakika 53 Aytaç Kara penaltı bekliyor: Cenk Tosun'a yaptığım yorumun aynısını yapıyorum. Oyuncu el hamlesiyle 'Penaltı alabilir miyim?' düşüncesine giriyor. Bu çekmeyle düşmez. Devam kararı doğru.

Dakika 73 Ertuğrul ceza sahası dışında elle oynadı mı?: Açıdan çok anlayamıyoruz ama hissiyat olarak topun ceza alanı dışına çıkmadığını düşünüyorum. Çıksa bile çok milimetriktir. İz düşümü açısından içerde gibi görünüyor. Çıksaydı da kart çıkmazdı Ertuğrul'a bireysel bir hata.

Dakika 75 Eysseric'in Muleka'ya faulu: Bu seviyede bu sarı kart atlanmamalı. Hatta sarı mı kırmızı mı diye konuşulacak pozisyon belki şiddet biraz daha fazla olsa, açı farklı olsa. Ben acaba Eysseric'in önceden sarı kartı var da o yüzden mi temkinli davrandı diye düşündüm. Kesinlikle sarı kart olmalıydı.