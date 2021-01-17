Deniz Çoban Beşiktaş - Galatasaray maçındaki pozisyonları değerlendirdi

Süper Lig 'in 19. haftasında lider Beşiktaş , sahasında Galatasaray 'ı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından hakem yorumcumuz Deniz Çoban, yayıncı kuruluşta çıktığı programda maçta yaşanan pozisyonları ve hakem Cüneyt Çakır'ın kararlarını değerlendirdi. Luyindama'nın kırmızı kartından penaltı pozisyonlarına kadar birçok pozisyonu masaya yatıran Çoban, derbinin hakemlerini kutladı.

İşte Deniz Çoban'ın Beşiktaş-Galatasaray maçındaki pozisyonlar hakkında değerlendirmeleri:

-Arda'nın Josef'e niyeti o güç transferini azaltmak için dizini kırıyor. Limit dediğimiz pozisyonlardan bir tanesi. Sarı karta yanlış diyemeyiz. Çekmese yüzde yüz kırmızı kart. Başka hakem kırmızı kart da verebilir. VAR burada pozisyona karışamıyor.

-Şener Özbayraklı Larin'in müdahalesinden kaçmak için sıçrıyor. Sıçradıktan sonra ayağına basıyor. Burada herhangi bir kartlık durum yok.

-Diagne ile Rosier'ın pozisyonunda bakmamız gereken oyunun devam ettirilip ettirilmemesi. Sarı kart doğru. Bu pozisyon devam edilseydi önemli bir akın olurdu Galatasaray adına. Burada avantaj oynatsaydı daha doğru olurdu. Sarı kart avantaj sonrasında verilebilir zaten.

-Luyindama - Aboubakar arasındaki pozisyonda hem oyuncunun ayağına basıyor. Sarı kartı gerektiren bir ihtar. Kritik bir noktadan Beşiktaş lehine serbest vuruş ve Luyindama'nın sarı kart görmesi gerekir. Burada ceza sahası dışında olduğu için VAR karışamıyor. Faul ve net sarı kart. Kırmızı kart olmaz.

-Oğulcan'ın Atiba'ya yaptığı hareket sonrası sarı kart görmesi verilmese olurdu. Futbol bir mücadele oyunu. Formadan çektiğin zaman o çekme oyuncunun oyununu kısıtlıyorsa sarı kart olur. Atiba'nın oyunu kısıtlamıyor. Göstermese daha iyi olurdu. Ama niye göstermedin de demem. Ama ikinci sarı kart olmazdı. Faul olur, sarı kart olmaz.

-Atiba ile Marcao arasındaki pozisyonda faulü Galatasaray lehine verdi. Burada Atiba'nın Marcao'ya herhangi bir mücadalesi yok. Pozisyon devam etmeliydi.

-Saracchi, Ghezzal'in ayağına basıyor ve Cüneyt Çakır faul çalıyor. Sarı kart gerekirdi.

-Sonrasındaki pozisyonda ise Rosier'in Saracchi'ye bir müdahalesi var gibi görünüyor. Düdük çalsa da çalmasa da bu kontrolsüz bir harekettir, sarı kart gerekir. Agrasif bir geliş. Cüneyt Çakır, buna kontrolsüz geldindiye ikinci bir sarı kart çıkarsa... Rosier topa vuruyor ama Rosier'in gelişine sarı kart bile verilebilir. Galatasaraylı futbolcu pozisyondan etkilenmemiş. O yüzden sarı kartı yeterli görmüyorum. Hakemin kararı doğru.

-Rosier'in Marcao'ya yaptığı hareket normal bir faul. Bunun sarı kart gerektirecek bir durum olduğunu düşünmüyorum.

-Larin'e Luyindama tarafından bir temas var mı, var. İkisinin yönleri farklı. Luyindama'nın hedefi savumaya gitmek. Larin'le ilgisi yok. Bu bir kaza. Luyindama'nın Larin'le işi yok. Ters taraf koşu yapınca takılıyorlar.

-Kafa mesafesine ayak bu şekilde kalkmış. Topla oynasa bile bu darbenin tartışması olmaz. Kırmızı kart doğru. Cüneyt Çakır biraz geç çıkardı kırmızı kartı. Gitti, oyuncunun kafasına baktı, sonra çıkardı kırmızı kartı. Ama net bir kırmızı kart. Oyuncu bu tür pozisyonda topla oynasa bile yaptığı hareket yaralayıcı bir hareket olduğu için kırmızı kart doğru.

-Oğulcan ile Atiba arasındaki pozisyonda Atiba topa kafa vurmak için eğiliyor. Galatasaraylı oyuncunun itmesiyle düşmüyor. Bu normal bir karar. Penaltı doğru olmazdı.

-Mensah ile Saracchi arasındaki pozisyonda, Saracchi Mensah'ın ayağına basmıyor, yere basıyor. Saracchi'nin bir müdahalesi yok. Burada verilen faulde faul yok.

-Gol öncesinde Beşiktaşlı oyuncu ofsayt pozisyonunda değil. İkinci gol temiz.