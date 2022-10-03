Yazarımız Deniz Çoban, Süper Lig 'de haftanın karşılaşması olan Beşiktaş - Fenerbahçe mücadelesinin hakemi Volkan Bayarslan'ın performansını değerlendirdi. Kariyerinde ilk kez İstanbul derbisi yöneten Bayarslan için Çoban şu ifadeleri kullandı:

Beklenenin aksine atmosferi düşük bir derbi oldu. Hakemleri zorlayacak ve kritik kararlar vermek zorunda bırakacak bir pozisyon yaşanmadı. Tartışılacak bir ceza sahası pozisyonu ya da tartışılan bir kırmızı kart pozisyonu olmadı. Oyuncular iyi niyetli ve hakem kararlarına saygılı davrandılar. Maçın hakemi maç içerisinde bazen faul ve kart hataları yaptı. Ancak bu hatalar oyunun gidişatını etkileyecek önemli hatalar değildi. 9’da Weghorst’un Henrique’nin yüzüne gelen elinde Beşiktaşlı oyuncunun sarı kart görmesi gerekirdi hakem göstermedi. 15’de Muleka net bir gol fırsatıyla ilerlerken, aleyhine faul düdüğü çalındı. Bence de Szalai’ye Muleka’nın hareketi fauldü, hakem yanılmadı.

Ismael’i de atladı

31’de Szalai’nin Muleka’ya yedek kulübesi önünde faulünde sarı kart çıksa daha doğru olurdu. Bu pozisyona itiraz eden Beşiktaş’ın hocası Ismael, teknik alanı ihlal ederek hakeme tepki gösterdiğinde sarı kartla cezalandırılmalıydı. 42’de Crespo’nun Salih’i formasından çektiği pozisyonda çıkan sarı kart doğruydu. 45’te Masuaku’nun itirazdan gördüğü sarı kartın gereksiz olduğu kanaatindeyim.

Devam kararı doğru

55’te Saiss-Serdar Aziz mücadelesinde Fenerbahçeliler penaltı beklediler, hakem devam dedi. Saiss eli ile kendine alan açmaya çalışırken risk almış görünüyor. Tartışılacak bir pozisyon ama “siyahla beyaz kadar açık bir penaltı” diyemeyeceğimiz bu pozisyonda hakemin yorumuna saygı duymamız gerektiğini düşünüyorum. Ama sonrasında Alli’nin Szalai’ye faulü net sarı kartı gerektirirdi. 60’ta Saiss’in eline çarpan pozisyon penaltı olmazdı, devam doğru karardı. 83’de Batshuayi’nin Ghezzal’a faulünde faul yeterliydi, sarı karta gerek yoktu. 90+3’te Fernandes’in Alioski’ye faulünde çıkan sarı kart doğruydu.