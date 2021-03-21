Fanatik Gazetesi yazarı ve eski hakem Deniz Çoban, Süper Lig'de 31. haftanın en kritik maçı olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakem kararlarını değerlendirdi. Skora etki edecek bir pozisyon olmadığını belirten Çoban, ''Halil Umut Meler kendisine bir maç planı yapmış. ''Kontrolü elimde tutacağım. İlk başlarda konuşarak, kart çıkarmadan devam edeceğim. Oyuncularla diyalogu tercih edeceğim.'' demiş kendisine ve bu konuda başarılı olduğunu söyleyebilir. Fakat sonuca tesir etmese de basit faulleri çalmadı, göstermesi gereken kartları göstermedi, ya da göstermemesi gereken kartları gösterdi. Ama ciddi bir pozisyon yaşanmadı.'' dedi.

Deniz Çoban'ın beIN Sports'taki değerlendirmeleri şu şekilde:









'Sarı kart olmaz ama çalması gerekirdi'

''Çok net bir faul ve pozisyon kritik noktada gerçekleşti. Evet sarı kart olmaz ama çalması gerekirdi. Pozisyona da yakın.''

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

'Sarı kartı atladı'

Aboubakar takip ediyor Serdar'ı ve sonradan kolunu açıyor. Oyunun hemen başı, saygı duyarım kartı kullanmamasına ve oyuncuyla konuşarak pozisyonu geçirmesine ama benzer pozisyonda Fenerbahçeli oyuncuya sarı kartını gösterdi. Tutarsızlık oldu. Buna da sarı kart gösterse daha iyi olurdu.

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

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'Devam' kararı doğru'

''Bence bu pozisyonda faul yok. Halil Umut Meler'in 'devam' kararı doğru. Bu pozisyon ceza sahası içerisinde olsa penaltı da çalmazdı.''

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

'Kırmızı kart ağır olurdu'

''Çok net bir sarı kart. Ghezzal direkt rakibine doğru gidiyor. Yaralayıcı ya da gaddarca bir durum yok. Kontrolsüz gidiyor. Kırmızı kart ağır olurdu. Faul çaldı ama sarı kartı atladı.''

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.









'Elbette faul değil'

''Sergen Yalçın bu pozisyona çok itiraz etti, haklı. Elbette faul değil.''

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

'Doğru gösterilmiş bir sarı kart'

''Aboubakar'ın pozisyonu ile aynı. Doğru gösterilmiş bir sarı kart. Buna gösterdi, o pozisyona da göstermeliydi.''

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

'Topa gitmek yerine rakibe gidiyor'

''Serdar Aziz çalımı yedikten sonra topa gitmek yerine rakibe gidiyor. Net bir faul, kritik bir nokta ama devam ettirdi.''

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.





'Net bir faul'

''Golden önceki pozisyon. Net bir faul, tartışma gerektirmez.''

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

'Bakın nasıl bir atak kesiliyor'

''Benim açımdan maçtaki en net hatası. Sarı kart doğru ama avantaja bırakması gerekirdi. Avantaja bıraksa bakın nasıl bir atak kesiliyor. Müthiş bir atak, Beşiktaş 3'e 2 gidecek. Çok net bir akın.''

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.





'Şanssız bir an hakem için'

''Topsuz alan ihlali. Sırtı dönük, göremedi. Topsuz alanda Rosier, Valencia'yı indiriyor. Net bir sarı kart. 4. hakem uyarabilirdi. Şanssız bir an hakem için.''

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

'Sosa'ya gösterilen sarı kart yanlış'

''Burada da yanlış bir avantaj uygulaması var. Avantaj gerçekleşti, Beşiktaşlı oyuncu topu aldı ama pozisyon geri döndü. Evet faul ama Sosa'ya gösterilen sarı kart yanlış. Umut vadeden bir atak olmaz, sarı kart ve avantajdan dönmesi hatalı. Halil Umut Meler şanslıydı. Sosa'nın bu pozisyon öncesi sarı kartı olsa ve bu sarıdan atılsa herkes bu pozisyonu tartışıyordu.''

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

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'Hiçbir temas yok!'

''Bu pozisyonda Ghezzal, cezalı duruma düştü. Hiçbir temas yok. Hiç temas yok verilen kartla cezalı oldu. Hataları vardı ama şansı da yanındaydı. Kontrolü elinden bırakmadı.''