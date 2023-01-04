Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe , Antalyaspor deplasmanında Michy Batshuayi'nin golleriyle 2-1 kazandı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. TFF'nin, Gaziantep FK- Beşiktaş ve Sivasspor- Galatasaray maçlarının VAR kayıtlarını paylaşmasının ardından hakem tartışmaları alevlenirken Antalyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasına da son dakikalarda iptal edilen Kırmızı-Beyazlılar'ın golü damga vurdu.





Maçın ardından Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'yi etiketleyerek, "Tuz koktu! Derdi adalet olmayanlar ayrıcalığını aldı @Fenerbahce . Biz herkes için adalet aramaya devam edeceğiz. Antalyaspor - Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklansın, yapılan operasyona ne kılıf bulunduğunu birlikte görelim" paylaşımı yaptı.

Sarı-Lacivertliler ise jet hızıyla '40 saniyede gerçekler' notuyla Jorge Jesus'un basın toplantısında, ""Maç içerisinde tartışmalı pozisyonlar vardı. 3-1'i yakaladığımız pozisyonda golümüzün neden iptal edildiğini anlamadım. Rossi'nin attığı o golde neye faul çalındığını anlayamadım. Penaltı pozisyonu zaten penaltıydı. Batshuayi'nin vurmuş olduğu kafada rakip topu kesti. Son dakikada atmış oldukları golde rakip ofsayttaydı. Çünkü golün hemen öncesinde Samuel Osayi'yi blokluyordu. Dolayısıyla ofsayt pozisyonundaydı. Bu hakemin vermiş olduğu iyi bir karardı. Hakemle ilgili söylenecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Eğer şikayet etmesi gereken bir taraf varsa bunun Fenerbahçe olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü eğer golümüz verilseydi ve 3-1'i yakalamış olsaydık maçı zaten orada bitirecektik" ifadelerini kullandığı bölümü paylaşıldı.





Yazarlarımızdan Deniz Çoban da Antalyaspor-Fenerbahçe maçının tartışmalı kararlarını yorumladı. İşte o değerlendirmeler:

31'de Wright-Osayi mücadelesi: Haji Wright temas alıp, düşmeye çalışıyor. Bir oyuncu kendisi temas almaya ve penaltı kazandırmaya çalışıyorsa bu aldatmanın tarifine giriyor. Penaltı kararı verilmemesi doğru ama hakem bir de Wright'a sarı kart gösterseydi, hakem Kadir Sağlam'ı alkışlardım.





45+3'te Rossi'nin penaltı beklediği pozisyon: Arkadan küçük de olsa bir şarj var. Ama bu penaltı için yeterli değil. Az önce yaptığım yorumu Wright'ın hakemi aldatmaya yönelik hareketini burada söyleyemeyiz. Ancak penaltı için müdahale yeterli değil.





Bathshuayi gol: Fenerbahçeli oyuncunun topa kafayla dokunduğunu düşünüyorum ben de. Çizgi de doğru yerden çizildi, değerlendirme de doğru. Fenerbahçeli oyuncunun topa dokunmadığını düşünsek de ilk vurulduğu anda iki Fenerbahçeli oyuncu da ofsaytta gözükmüyor.





Fenerbahçe'nin penaltı kazandığı pozisyon ve sonrasında Szalai'nin kartının iptal kararı: Sondan başlayayım... Süper Lig seviyesine gelmiş bir hakemin bu ayrımı yapabiliyor olması lazım. Szalai rakibinin beline sarılarak futbol oyununun imajını bozacak ve oyuna saygısı olmadığını gösterecek şekilde sportmence olmayan bir davranış sergiliyor. Golden sonra formayı çıkartmak da sportmenliğe aykırı. Oyuncu gol atıyor, formayı çıkarıyor, VAR'la gol iptal oluyor ama sarı kart iptal olmuyor. Neden, çünkü sportmenliğe aykırı davranış. Maçın hangi dakikasında ya da neyden sonra yaparsanız yapın o sarı kart bakidir. Burada kart iptal ediliyorsa Kadir Sağlam o zaman kendini inkar ediyor. 'Ben bu kartı umut vaadeden ataktan gösterdim' diyor. Ama bu umut vaadeden atak değil ki... Öyle olsa da asıl faul sebebi sportmenliğe aykırı hareketten. Süper Lig seviyesindeki bir hakem bu hatayı neden yapar? Penaltı konusuna gelirsek de açık bir penaltı. Böyle bir penaltıyı hakemin atlamaması lazım. Farklı bir pencere de açmak istiyorum. Bu pozisyon sonrasında Antalyasporlu oyuncu sarı kart görüyor. Sebebi de kaleye giden topu elle engellemesinden. Hakem pozisyonu VAR'da izlemesine rağmen Antalyalı oyuncu ısrarla 'Top benim omzuma çarptı' diyor. Bu da sportmenliğe aykırı olarak kabul edilip bir sarı kart daha göstermesi gerekmiyor mu?





65'te Fenerbahçe'nin iptal edilen golü: Bulunduğu açıda bu çekmeyi görebildiyse tebrik ediyorum. Ama bu çekmenin karşılığında düşme böyle mi olur? Kural kitabı önümde ve şöyle yazıyor: 'Bir tutma ihmali oyuncunun rakibinin vücuduna ya da ekipmanına teması sadece rakibinin hareketini engellediği durumda...' Yani buna ihlal dememiz için Antalyalı oyuncunun hareketini engellemesi lazım. VAR'la olan diyaloğında hakem Kadir Sağlam, 'Çekmeyi gördüm' dediyse VAR'ın işi bitmiştir, karışamaz. Yani iptal kararı yanlış.





Antalyaspor'un iptal edilen golü: Kuralı okumak istiyorum; 'Ofsayt pozisyonundaki hareketli veya duran bir oyuncunun rakibinin yolunda bulunması ve onun topa doğru hareketini engellemesi eğer rakibin oynama imkanını ve top için mücadelesini etkilerse bu bir ofsayt ihlalidir." Bu pozisyonda bizim referans olarak kullanacağımız ofsayt kuralındaki ifade bence bu. Kesinlikle ikinci pozisyona değil birinci pozisyona bayrak kalkıyor. Yani Wright'ın, Samuel'le girdiği pozisyona kalkıyor. Ofsaytı orada tespit eden hakem atağı orada kesseydi belki bu tartışmaların hiçbiri olmayacaktı. Bu eleştirim. Yani anlamsız bir bayrak geciktirme olarak görüyorum bunu. Gelelim şimdi pozisyon değerlendirmesine... Çok net olacağım, kesinlikle ofsayt olarak cezalandırılması gereken bir pozisyon. Kural kitabı 'Tüm bunlara göre pozisyonu değerlendirin ama en sonda da şu durumlara dikkat edin' diyor... Az önce söyledik kuralı. Samuel, rakibine koşarken Wright'a çarptığı için zaman ve mesafe kaybediyor. Wright burada Samuel'in koşu yolunda ve hareketlenmesini engelliyor. Orada olmasa zaman kazanacak, hızlanacak Samuel. Kesebilir, kesemeyebilir o ayrı bir şey ama Wright'ın, Samuel'in koşu yolunda olması ofsayt için yeterli, bir de müdahalede bulunması olayı tam olarak VAR'ı taca çıkartıyor. Yabancı hakem bunu görüyor ve söylüyor. Anlatılan dersi çok iyi hatırlıyorum, duran bir oyuncu olsa da diğer futbolu ona çarpmamak için yanından yay çizerek giderse bile bu da etkidir. Çünkü yay çizmek zorunda değildir, yay çizerken mesafe ve zaman kaybederek kademeye erken giremez. Hem yardımcı hakemi hem de VAR'ı kutluyorum. Uygulamanın baştan sona doğru olduğunu düşünüyorum.





Son düdükle Nuri Şahin'in, oyuncularını hakem etrafından uzaklaştırması: Nuri hocayı tebrik ediyorum. Fair Play'e örnek ancak böyle olur.