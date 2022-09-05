Süper Lig 'in 5. haftasında Beşiktaş , Ankara Eryaman Stadyumu'nda Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar sahadan Muleka, Dele Alli ve N'Koudou'nun golleriyle 3-2 galip ayrıldı.

Maçın bitiş düdüğü ile güvenlik görevlilerin arasından sıyrılan bir holigan sahaya girerek Beşiktaşlı futbolcuların üzerine doğru koştu. Uçan tekmesiyle futbolculara saldıran holiganın bu darbesi Cenk Tosun'a isabet etti.

Olayın yakınında olan Josef de Souza holiganı itip o bölgeden uzaklaştırdı. Ancak bu hareketi nedeniyle Mete Kalkavan tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. Beşiktaş camiası bu karara sert tepki gösterirken, muhabirimiz Orhan Yıldırım'ın verdiği bilgilere göre bugün kartın iptali için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu.

Karşılaşma sonrasında ise yazarımız Deniz Çoban, Josef de Souza'nın kırmızı kartını değerlendirirdi. Çoban, aynı zamanda Mete Kalkavan'ın maç performansını da ele aldı.





İŞTE DENİZ ÇOBAN'IN MAÇ DEĞERLENDİRMESİ:

Ligimizin en tecrübeli ve kariyerli iki-üç hakeminden biri olan Mete Kalkavan, tecrübesinin verdiği rahatlıkla, zorlanmadan ve kritik kararlarında yanılmadan başarılı bir maç çıkarttı.

Faul ve kart standardını maç boyunca korudu. Ufak tefek hataları maçın gidişatını etkileyecek kararlar değildi.

70.dakikada Salih’in kafayla vurduğu top Eren Derdiyok’un eliyle buluştu. Belki de Mete Kalkavan’ın maç içinde gözünden kaçan ender ihlallerden biriydi ama VAR’daki Alper Ulusoy’un gözünden bu elle oynama ihlali kaçmadı. Doğru bir penaltı düdüğü çalınmış oldu.

Maçın uzatma anlarında Marlon’un hakeme tepki olarak korner bayrağına vurması sarı kartı gerektiriyordu. Hakem de doğruyu yaparak Ankaragücü oyuncusuna ikinci sarı kartı göstererek oyundan ihraç etti.

Maçın bitimiyle birlikte, sahaya giren kendini bilmez bir taraftar, Beşiktaşlı futbolculara uçan tekme attı. O sırada orada bulunan ve bu kendini bilmezin eylemine devam edeceğini gören Josef de bu seyirciye anladığı dilden davrandı.

Orada hangi futbolcu olursa olsun yapacağı çok farklı olmaz, ben dahil kim olursa olsun aynı tepkiyi verirdi.

Josef’i yaptığı eylemden dolayı eleştirmek mantık dışı. Bu davranışının kırmızı kartla cezalandırılması vicdanlarda yer bulmadı.

Hakem açısından baktığınızda, hakem kural neyse uygulamak zorunda. Hiçbir pozisyona ya da duruma duygusal bakamaz. Benzer pozisyonlar daha önce dünyanın birçok ülkesinde yaşandı ve sonuç kırmızı kart oldu.

Böyle bir durumda hakem de istemeye istemeye o kartı çıkartmıştır. Top, bu saatten sonra PFDK’da olacak ve asıl değerlendirmeyi orası yapacaktır. Mete Kalkavan da yaşananları tüm ayrıntılarıyla raporuna yazarak, Josef’in uğradığı haksız tahrikin boyutunu PFDK’ya olduğu gibi yansıtacaktır.



