Süper Lig 'in 8. haftası zorlu Adana Demirspor - Galatasaray mücadelesine sahne oldu. Karşılıklı ataklarla geçen mücadelede Adana Demirspor'un 64. dakikada kırmızı kart görerek 10 kişi kalması üzerine, Galatasaray'ın ataklarının daha yoğun olduğu bir müsabakaya döndü. Mücadelenin 90 dakikası 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Karşılaşma sonrasında yazarımız Deniz Çoban, mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'in performansını değerlendirdi.

İşte Deniz Çoban'ın köşe yazısı:

Takımların ligdeki sıralamasına baktığımızda, kağıt üzerinde hakemler açısından zor bir maç olarak görünüyordu. Ancak beklenen olmadı ve maçta hakemler çok fazla kritik karar vermek zorunda kalmadılar. Meler’in bazı kart ve faul hataları olsa da maçın gidişatını etkileyecek hatalar değildi.

64. dakikada Stambouli, Mata’nın ayağına basınca ikinci sarı kartı gördü. Bence de hakemin yorumu doğruydu. Stambouli’nin ilk gördüğü sarı kart da doğruydu. 90+4’de Abdulkerim, Assombalonga’yı çekince sarı kart gördü. Bence pozisyon sarı kart değil, bariz gol şansını önlemekten kırmızı kartı gerektiren bir pozisyondu.

Fakat bu kırmızı çıksa bile, karar VAR’dan dönerdi. Çünkü faul öncesi Assombalonga ofsayt pozisyonundaydı.