Deniz Çoban açıkladı! Abdulkadir Bitigen cezaya girdi

Gazetemizin hakem hocası Deniz Çoban, Süper Lig'de yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyor. Son olarak olaylı bir şekilde geçen Göztepe-Fenerbahçe maçının hakemi Abdulkadir Bitigen'in cezaya girdiğini yazdı.

05 Aralık 2019, Perşembe 18:57
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Deniz Çoban açıkladı! Abdulkadir Bitigen cezaya girdi

Süper Lig’in 13. haftasında Göztepe, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe ile ilginç anların yaşandığı mücadele sonunda 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe, üst üste 3. deplasman maçında da puan kaybederken Göztepe ise üst üste 4. maçından da yenilgisiz ayrıldı.

Mücadelede penaltı, kırmızı kart, iptal edilen gollerin olması nedeniyle ortam bir hayli gerilmişti. Mücadelenin hakemliğini de Abdulkadir Bitigen üstlenmişti.

Gazetemizin hakem hocası Deniz Çoban, MHK'nın Bitigen ile ilgili ne karar verdiğini nedenleriyle birlikte açıkladı.  

Deniz Çoban'ın yorumu:

MHK’nın aldığı bir prensip kararı var. Bir hakem gözünden kaçırdığı bir ihlali VAR müdahalesi ile düzeltmişse ve bu ihlal hakemin sahada kendisinin çözmesi gereken bir ihlalse, cezaya giriyor ve ertesi hafta görev alamıyor. Abdulkadir Bitigen, hem Göztepe’nin penaltısını hem de penaltının tekrarıyla ilgili kararını VAR sonucu verdiğinden, notu kırıktı. O yüzden maç alamadı.

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