Deniz Çoban'ın Beinsports'taki değerlendirmeleri şu şekilde:

"Maçın dengesizliği hakemin genç olmasından..."

Bu tür önemli maçlar için Erkan Özdamar, tecrübeli bir hakem değil. Metin Tokat'ın Erkan Özdamar aşkı bitmiyor. Fenerbahçe maçında Halis Özkahya vardı. Yarınki Beşiktaş maçında Yaşar Kemal Uğurlu olacak. 3 tane şampiyonluk adayı takım ve ikisinde tecrübeli bir hakem varken, bu maçta henüz 2. kez büyük takım maçı yöneten bir hakem var. Bu dengesizlik belki de bu maçı buraya getirdi.

"Kasımpaşa'nın pozisyonu net bir penaltı"

Kasımpaşalı oyuncu burada hızlı davranıp topu çalıyor. Hakem de görebileceği en iyi yerden görüyor pozisyonu... Sonra eliyle çarpışma işareti yapıyor. Bu net bir penaltı. Tartışılmayacak bir penaltı bu...

VAR'la diyaloğa geçtiler. Muhtemeldir ki, VAR burada ne olduğunu sordu. Keşke imkanım olsa da aralarında ne konuştuklarını bilsem!

Orta hakem 'Kırmızılı topa dokunamadı' veya başka türlü bir söz söylese, VAR'ın diyeceği tek şey "Gel izle" olur. Bu net bir penaltı.

"Galatasaray'ın penaltısı doğru"

Belki burada Onyekuru zaten penaltıyı almak istiyor diye düşünebiliriz ama bu da penaltı. Sol eline dikkat edin kalecinin...

"Donk'un müdahalesi zorlama bir penaltı olur"

Donk'un son dakikadaki pozisyonunda Kasımpaşalı oyuncu iyi niyetli şekilde devam ediyor. Bu tür pozisyyonlar çalınsa çok kolay olur. Yere düşse belki tartışabiliriz. Ama kolay bir penaltı, zorlama bir penaltı olur"

*Görüntüler Beinsports'tan alınmıştır