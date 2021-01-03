Deniz Çoban: MHK bu pozisyonlara penaltı istiyor

Deniz Çoban'ın yayıncı kuruluş Beinsports'taki değerlendirmeleri şu şekilde:

"Nkoudou pozisyonu bence penaltı"

Sanırım ilk defa Fırat Aydınus'un yönettiği bir maçta Cüneyt Çakır VAR hakemiydi.

Nkoudou'ya müdahale var, iki ayağıyla da dikkatsiz şekilde müdahalesi var, ben bu pozisyonun penaltı olduğunu düşünüyorum. Düşen oyuncunun hareketine bakarsak yanılırız.

"VAR, Wellinton'un geri pasına karışamaz ama karışıyor"

Wellinton'un geri pasında Furat hoca aslında VAR'ı dinliyor. VAR buna karışamaz. Ama Fırat hoca yardımcı hakemle konuşuyormuş gibi yapıyor. Aslında konuşamaz. Yardımcı hakem bunu görmüş olsa 'Kafasıyla verdi, diziyle verdi' derdi. Bu olmaz. Yeni bir VAR protokolü gerekir. Hakemlerin beden dilinden anlaşılıyor her şey... Burada hakem atışının yapılma şekli de çok sıkıntılı.

Kvrzic'in Josef'in ayağına basması...

Hakemin takdirine kalmış bir pozisyon. Kırmızı da verse bir şey diyemezsin, sarı da... Yanlış diyemem.

"Nsakala-Lopes pozisyonu için MHK penaltı istiyor"

Daha önce buna benzer pozisyonlar için MHK 'Biz bunun için penaltı istiyoruz' dedi. MHK böyle istiyor, hakemler de böyle uyguluyor. Bu pozisyonda çok fazla tartışılacak şey yok. Fırat hocanın disiplin kurallarında hatası olsa da, maçın kaderini etkileyecek pozisyonlarda doğru yaptığını düşünüyorum.