Deniz Bayramoğlu: Sorumluluğu omuzlarımda taşıyorum

Tecrübeli haberci Deniz Bayramoğlu, Kanal D Ana Haber’i sunmaya başladı. Hafta içi her akşam günün özetini ve son dakika gelişmelerini Kanal D ekranından aktaracak olan Bayramoğlu, yeni göreviyle ilgili konuştu.

13 Mayıs 2020, Çarşamba 06:58 Son Güncelleme:
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Deniz Bayramoğlu: Sorumluluğu omuzlarımda taşıyorum

Kanal D Haber, Türkiye'de ulusal kanalların ana haberleri arasında en önde gelen haber bülteni; geçmişte de böyleydi” diyen Deniz Bayramoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Kanal D Haber'in bir geleneği var. Durduğu yer belli. Bir haberci, bir haber sunucusu için adeta kutup yıldızı. Türkiye'nin en değerli habercileri bu koltukta haber sundu. Bugüne kadar bu koltuğa oturmuş büyük gazetecilerin, televizyoncuların inşa ettikleri büyük geleneğin sorumluluğunu tüm ağırlığıyla omuzlarımda taşıyorum. Umarım Türk halkının güvenine, sevgisine ve teveccühüne mazhar olabilirim.“

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