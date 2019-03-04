Deniz Ay bölge birincisi oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kayseri’de düzenlenen “Yüzme Gençler Grup Yarışmasında” SANKO Okulları yüzücüsü Deniz Ay bölge birincisi, üçüncüsü ve iki dördüncülük dereceleri ile döndü.

SANKO Okulları sporcusu Deniz Ay, “200 Metre Serbest” stilde bölge birincisi, “50 Metre Kelebek” stilde bölge üçüncüsü, “50 ve 100 Metre Serbest” stilde bölge dördüncüsü oldu. SANKO Koleji - Fen ve Teknoloji Lisesi Müdürü Uğur Topuz, Deniz Ay ve emeği geçen öğretmenlerini kutlayarak, 28-29 Mart tarihinde Edirne’de düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasında başarılar diledi.

İHA