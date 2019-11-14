Deniz Ateş Bitnel hakem dövdü mü? İşin aslı ortaya çıktı

2016 yılında oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçından sonra FIFA kokartı alınan ve Salih Dursun'un kendisine kırmızı kart gösterdiği hakem olarak bilinen Deniz Ateş Bitnel'in gündeme bomba gibi düşen 'Hakemi dövdü' başlıklı haberinin gerçek olmadığı ortaya çıktı.

FANATİK'e konuşan eski hakem Deniz Ateş Bitnel olanları şöyle anlattı: "İddia edilen olay geçtiğimiz pazartesi günü yaşandı. Söz konusu maçın hakemi Mehmet Ağaçlı ile 20 yıllık arkadaşız. Maçta oyuncu olarak forma giyiyordum. Mehmet Ağaçlı ile maç içinde de sürekli şakalaşıyorduk, hakem penaltı verince şaka maksatlı elimle ittim, hakemin arkası dönükmüş ve o da yere düşmüş. Küfür etti ve bilerek yaptı iddiası yalan. Hatta bugün buluştuk, yapılan habere çok şaşırmdık" ifadelerini kullandı.

İşte bugün biraraya gelen Deniz Ateş Bitnel ve Mehmet Ağaçlı

Mehmet Çağrı Davran