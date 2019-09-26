Deniz Atalay: Fikret Orman görevinin başında

Beşiktaş'taki 7,5 yıllık görevinden ayrılacağını açıklayan Başkan Fikret Orman'ın, bugün kulüpte yönetim kurulu ile toplantı yaptı. Düzenlenen toplantının ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Atalay, "Olağanüstü seçimli bir genel kurul kararı aldık. İlk toplantımız 13 Ekim tarihinde olacak. Çoğunluk sağlanmazsa 20 Ekim olarak gerçekleşecek. Beşiktaş camiasına hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"FİKRET ORMAN GÖREVİNİ BIRAKMADI"

Fikret Orman'ın istifa etmediğini dile getiren Deniz Atalay, ilerleyen zamanlarda değerlendirme yapılacağını söyledi. Atalay, "Fikret Orman, Beşiktaş Kulübü Başkanlığından zaten istifa etmedi. Görevini bırakmadı. Başkanımızın başkanlığı devam ediyor. Böyle bir şeyi biz yönetim kurulu olarak kabul etmezdik, etmiyoruz. O da bizim isteğimizi kırmadı, görevinin başındadır" diye konuştu.

"TEPKİLER OLUR AMA BU İNSANLARIN HAYSİYETİ YA DA NAMUSU ÜZERİNDEN OLURSA KABUL EDİLEMEZ"

Yönetim kurulundan kimsenin istifasının olmadığını dile getiren Deniz Atalay, "Beşiktaş'ta sportif başarı ya da yönetim kurlunun icraatleriyle ilgili eleştiriler mutlaka olur. Tepkiler de olur ama bu insanların haysiyeti ya da namusu üzerinden olursa kabul edilemez. Başkan da bunun kırgınlığını yaşıyor. Beşiktaş camiasının da bunu kabul etmemesi lazım çünkü bu gelenek haline gelir. Yarın Fikret Orman olmaz başkası olur. Başkan olunca bu sıkıntıyı yaşar, buna engel olmamız lazım" ifadelerini kullandı.

DHA