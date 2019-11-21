Deniz Akkaya - Ömür Gedik düellosu. Konu: Seks!

Deniz Akkaya kişisel instagram hesabından Ömür Gedik'i hedef aldı. Ömür Gedik'in geçtiğimiz günlerde vegan yaşam tarzını destekleyen 'seks' başlıklı paylaşımına tepki gösteren Akkaya, yaptığı paylaşımı, "Adama kalbin duracak desen umuru olmaz, kuş ötmez diyorsun salatalığa talim.." cümlesiyle finalize etti.

Deniz Akkaya yaptığı paylaşımda tam olarak şu metni kullandı: "Bu kadıncağızın ‘şort’ çıkışı, ‘bebek emzirme’ üzerine yazılabilecek en aşağılık yazısını okumuş iseniz, şaşırmazsınız bu paylaşıma… geçmişi var abesliğin. Bir de The Game Changers izleyen her Türk erkeğinin bir anda vegan olma sevdası, bu manipülatif bilgiden sonra olması… Adama kalbin duracak desen umuru olmaz, kuş ötmez diyorsun salatalığa talim…"

İşte Deniz Akkaya'nın olay paylaşımı



