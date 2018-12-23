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Deneyimli oyuncu adreN Liquid’e koç olarak geri döndü

Deneyimli CS: GO oyuncusu adreN, eski takımı Liquid’e koç olarak geri döndü. Takım yeni transferini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

23 Aralık 2018, Pazar 19:39
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Deneyimli oyuncu adreN Liquid’e koç olarak geri döndü

Oyunculuk yaptığı dönem içerisinde 2015-2016 yılları arasında Liquid takımında yer alan ve bir buçuk yıllık bu dönemde takımıyla beraber MLG Columbus Major Yarı Finali’ne katılmayı başarmıştı. Deneyimli oyuncu uzun bir aradan sonra tekrar Kuzey Amerika temsilcisine geri döndü.

Cuma günü çıkan haberlerde takıma Stewie2k’nın takıma transfer olduğu açıklanmıştı. Aynı gün içerisinde 2 oyuncusu da başka takıma transfer olan Liquid’in koç koltuğu da boşalmıştı. Bir süredir kendilerine koç arayan ekip, sonunda aradığı koçu buldu. Mythic takımında oynayan ve takımıyla beraber ülke çapında daha küçük turnuvalara katılan oyuncu, ilk koçluk deneyimini Liquid ekibiyle beraber yaşayacak. (Playerbros)

Liquid’in güncel kadrosu

Nick “nitr0“ Cannella 

Jonathan “Elige“ Jablonowski 

Keith “KAF“ Markovic 

Russel “Twistzz“ Van Dulken 

Jake “Stewie2K“ Yip

Eric “adreN“ Hoag (Koç)

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