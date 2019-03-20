Galatasaray’ın aralıklarla 2 kez Manchester City’den kiraladığı ve Sarı-Kırmızılı formayla şampiyonluk sevinci yaşayan Jason Denayer, şu sıralarda Lyon’da eski Beşiktaşlı Marcelo ile birlikte müthiş bir performans sergiliyor.

Fransa’ya bonservisiyle birlikte giden Belçikalı savunmacı, artık kafasının rahat olduğunu belirterek, “Galatasaray hayatımı değiştirdi. Ama artık kariyerimin bu noktasında istikrara ihtiyacım vardı. Düzenli oynadığım bir takımda, uzun süreli bir sözleşmem var. Şu an kafamda her şey daha net, daha az endişem var” ifadelerini kullandı.



