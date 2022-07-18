Denayer indirime gitti Galatasaray hamle yaptı!

Kötü bir sezon geçiren ve ardından Okan Buruk'u takımın başına geçiren Galatasaray 'da transfer çalışmaları sürüyor. Marcao'nun Sevilla'ya transfer olmasının ardından stoper arayışlarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar, eski futbolcuları Jason Denayer ile iletişime geçmişti.

Galatasaray, bonservisi elinde olan Jason Denayer için geçtiğimiz hafta sonu bir kez daha menajeriyle masaya oturdu.

Denayer cephesi, Belçikalı stoper için istediği maaşta indirime gitti. Cim Bom, eski oyuncusu için şartları zorlayacak.

M. Çağrı Davran/fanatik.com.tr