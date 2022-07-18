MENÜ

Denayer indirime gitti Galatasaray hamle yaptı!

Son dakika Galatasaray transfer haberi...Sarı-Kırmızılılar, eski futbolcusu Jason Denayer'in transferi yeniden temasa geçti. Belçikalı stoper bonservisini eline almıştı.

18 Temmuz 2022, Pazartesi 17:32 Son Güncelleme:
- A +
Denayer indirime gitti Galatasaray hamle yaptı!

Kötü bir sezon geçiren ve ardından Okan Buruk'u takımın başına geçiren Galatasaray 'da transfer çalışmaları sürüyor. Marcao'nun Sevilla'ya transfer olmasının ardından stoper arayışlarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar, eski futbolcuları Jason Denayer ile iletişime geçmişti.

Galatasaray, bonservisi elinde olan Jason Denayer için geçtiğimiz hafta sonu bir kez daha menajeriyle masaya oturdu. 

Denayer cephesi, Belçikalı stoper için istediği maaşta indirime gitti. Cim Bom, eski oyuncusu için şartları zorlayacak.

M. Çağrı Davran/fanatik.com.tr

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...