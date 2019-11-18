Demrespor- Manavgatspor: 4- 0

Ahmet ACAR/DEMRE, (DHA) - ANTALYA Super Amatör Lig'in dokuzuncu haftasında Demre Belediyespor, Manavgatspor'u 4- 0 yendi. Demrespor aldığı bu galibiyetle ligde 19 puanla ikinci sıraya yükseldi. Manavgatspor ise ligde henüz puan alamadı.

Maçı, Demre Kaymakamı Onur Şatıroğlu, Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi Başkanı Ahmet Çetin, CHP Demre İlçe Başkanı Mustafa Caner'inde aralarında bulunduğu yaklaşık 750 kişi izledi. Demre Stadı'nda oynanan maçı, Bekir Yücel, Murat Mert, Göktay Göktuğ Başkırşan hakem üçlüsü yönetti. Maç, Demrespor'un vuruşu ile başladı. 5. dakikada Demrespor atağında, hakemin verdiği karar sonrası küfrettiği gerekçesiyle Manavgatspor'dan Hasan, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Demrespor, 18. dakikada Ege Can, 21. dakikada Ahmet ve 28. dakikada Cenk'in ayağından net pozisyonlardan yararlanamadı. 37. dakikada Demrespor atağında Cenk'in şutu kale direğine çarparak auta gitti. 38. dakikada Demrespor atağında Cenk'in pasında Sergen net golü kaçırdı. 44. dakikada Demrespor atağında Ege Can'ın pasına dokunan Ahmet, topu ağlara göndererek takımın 1-0 öne geçirdi. İlk yarı 1-0 Demrespor'un üstünlüğü ile sona erdi.

52. dakikada Demrespor atağında, Manavgat kalecisi Uğur topu elinden kaçırdı. Topu boş kaleye gönderen Ahmet, takımının ve kendisinin ikinci golünü attı. 60. dakikada Demrespor atağında Cenk'in sert şutu kaleci direğinden geri geldi. 74. dakikadaki Demrespor atağında Ekrem'in şutu direkten döndü. 78. dakikada Ahmet takımının ve kendisinin üçüncü golünü attı. 87. dakikada Demrespor atağında, ikinci yarıda oyuna giren Mustafa Kılıç, ceza sahası yayı üzerinden attığı şutla takımını 4-0 öne geçiren golü attı. Maçta, Demrespor'un 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçta, Demrespor'dan Furkan ve Sergen, Manavgatspor'dan Erdem ve Yunus Emre sarı kart gören futbolcular oldu.

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