Ahmet ACAR/DEMRE, (DHA)- ANTALYA Genç Kızlar Futbol İl Birinciliğinde, Antalya şampiyonu olan Demre Anadolu Lisesi Kız Futbol Takımı, bölge finallerinde Antalya'yı temsil etmeye hak kazandı.

Okul Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Antalya Genç Kızlar Futbol İl Birinciliğine iki takım katıldı. İki takım direkt final oynadı. Zeytinköy 1 nolu sahadaki final maçında Demre Anadolu Lisesi ile Antalya İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi karşı karşıya geldi. Maçın 20. dakikasında Demre Anadolu Lisesi, Hatice'nin attığı golle 1-0 öne geçti. İsmet İnönü bu gole 22. dakikada karşılık verdi. Durum 1-1 oldu. Demre Anadolu Lisesi Takımı 32. dakikada Esra'nın golüyle 2-1 öne geçti. İlk yarı 2-1 sona erdi. İkinci yarının 55. dakikasında Tuğba'nın attığı golle Demre Anadolu Lisesi maçı 3-1 kazandı.

Demre Anadolu Lisesi'nin şampiyonluk kupasını ve oyuncuların madalyalarını Kepez İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Yüksel Dorul verdi. Demre Anadolu Lisesi Genç Kız Futbol Takımı, Antalya'yı yeri ve tarihi ileride açıklanacak bölge finallerinde temsil etmeye hak kazandı.

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