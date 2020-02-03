Demre zirve yarışını sürdürdü

Ahmet ACAR/DEMRE, (DHA)- ANTALYA Süper Amatör Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Demre Belediyespor, kendi sahasında oynadığı ligin 17. hafta maçında Alanya Payallarspor'u 3-1 yenerek şampiyonluk mücadelesinde yoluna devam etti.

Demre Stadı'nda oynanan maçı Murat Türker Aksu, Öner Gökçedoğan, Görkem Tosun hakem üçlüsü yönetti. Karşılaşmayı Demre Kaymakamı Onur Şatıroğlu, Jandarma Komutanı Teğmen Emre Tırpancı, Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi Başkanı Ahmet Çetin'in de aralarında bulunduğu yaklaşık bin kişi izledi. Maç Payallarspor'un vuruşuyla başladı. Maçın ilk dakikasındaki Demrespor atağında, Ayhan ceza sahası üzerinden topa çok sert vurdu. Ağlara giden topla Demrespor maçta 1-0 öne geçti. 11. dakikadaki Payallarspor atağında Mehmet'in şutu auta gitti. Maçın 16. dakikasındaki Payallarspor atağında Kadir Can'ın sol çaprazdan yaptığı orta şut karışımı vuruş ağlarla buluştu. Durum 1-1 oldu. 26. dakikadaki Demrespor atağında, Yahya ceza sahası içinde düşürüldü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Cenk'in kullandığı penaltı atışını kaleci Emre Can kurtardı. İlk yarı 1-1 sona erdi.

Maçın 46. dakikasındaki Demrespor atağında Cenk'in röveşatası üsten auta gitti. 52. dakikadaki Demrespor atağında, Ekrem net gol pozisyonundan yararlanamadı. 56. dakikadaki Demrespor atağında, Cenk ceza sahası içinde düşürüldü. Hakem maçta ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Sergen topu ağlara göndererek takımını 2-1 öne geçirdi. Maçın 64. dakikasındaki Demrespor atağında, Payallar defansından seken topa dokunan Cenk durumu 3-1 yapan golü attı. 80. ve 85. dakikalardaki Demrespor ataklarında Ayhan iki net pozisyondan yararlanamadı. 84. dakikadaki Demresporlu Ayhan'ın kullandığı serbest vuruşu, kaleci Emre Can uçarak kornere attı. Maç, Demrespor'un 3-1 galibiyetiyle sona erdi. Bu sonuçla Demrespor puanını 40 çıkardı. Ligdeki ikinci sıradaki yerini korudu. Payallarspor ise 22 puanda kaldı ve ligde 7. sırada yer aldı.

Maçta Demrespor'dan Mustafa Sevindik, Egecan, Yalçın, Payallarspor'dan Adem, Yunus, İsmail Hilmi, Zafer ve Kadir Can sarı kar gören futbolcular oldu.

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