Demre zirve yarışını sürdürdü

Ahmet ACAR/DEMRE, (DHA)- ANTALYA Süper Amatör Lig'in ilk yarısının son haftasında oynanan maçta Demre Belediyespor deplasmanda Muratpaşa Belediyespor'u 2-0 yenerek zirve yarışını sürdürdü.

Antalya Mustafa Çetinkaya Stadı'nda oynanan maçı Gökhan Baran, Serdar Soydan, Ahmet Maden hakem üçlüsü yönetti. Maç, Muratpaşa Belediyespor'un vuruşu ile başladı. Maça, Demre atak başladı. Maçın 5. dakikasındaki Demre atağında Sergen'in kullandığı serbest vuruşta top üsten auta gitti. 27. dakikadaki Muratpaşa atağında Ali Deniz'in şutu auta gitti. Maçın 37. dakikasındaki Demre atağında Ege Can sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Attığı sert şutla takımını 1-0 öne geçiren golü attı. İlk yarı 1-0 Demre Belediyespor'un üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya da Demre atak başladı. 50. dakikasındaki Demre atağında Cenk'in sert şutunu kaleci Çağlar aynı güzellikte kurtardı. 55. dakikadaki Demre atağında, Sergen topu ağlara göndererek, durumu 2-0 yapan golü attı. Maçın 60. dakikasındaki Demre atağında Cenk, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu kaleciye teslim etti. Maçın kalan bölümü orta saha mücadelesi şeklinde geçti. Maç Demre Belediyespor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Demre puanını 28'e çıkardı. İlk yarıyı lider Korkuteli Belediyespor'un 1 puan ardından ikinci sırada tamamladı. Muratpaşa Belediyespor ise 20 puanda kaldı ve ilk yarıyı 6. sırada tamamladı.

Maçta Muratpaşa Belediyespor'dan Fatih Nuri, Ali, Mahsum ve Eyüp, Demre Belediyespor'dan Feyyaz, Volkan, Furkan ve Mustafa Kılıç sarı kart gören futbolcular oldu.

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