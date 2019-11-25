Demre zirve yarışını sürdürdü

Ahmet ACAR/DEMRE, (DHA)- ANTALYA Süper Amatör Lig'de oynanan maçta, Demre Belediyespor deplasmanda oynadığı maçta Alanya temsilcisi Türkler Belediyespor'u 4-1 yenerek zirve yarışını sürdürdü.

Alanya Konaklı Stadı'nda oynanan maçı Hidayet Zeybek, Fevzi Bulur, Enes Göbüt hakem üçlüsü yönetti. Maç, Türkler Belediyespor'un vuruşuyla başladı. Maçın 5. dakikasındaki Demrespor atağında Ahmet'in şutu direkten döndü. Maçın 27, 30 ve 35. dakikalarında Demrespor'dan Sergen müsait üç pozisyondan yararlanamadı. İlk yarı tek kale oynayan Demrespor gol atmayı başaramadı. İlk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıya Demrespor hızlı başladı. Maçın 48. dakikasındaki Demrespor atağında Sergen'in ortasında Ahmet takımını öne geçiren golü attı: 0-1. Maçın 55. dakikasındaki Demrespor atağında Emre'nin kestiği topa dokunan Sergen durumu 2-0 yaptı. Maçın 59. dakikasındaki Türkler atağında yapılan ortaya vuran Necati durumu 2-1'e getirdi. Maçın 74. dakikasındaki Demre atağında Ahmet'in ortasında Feyyaz durumu 3-1 yaptı. Maçın 89. dakikasındaki Demrespor atağında Ege Can'ın ortasına dokunan Mustafa Kılınç durumu 4-1 yapan golü attı. Maç, Demrespor'un 4-1 üstünlüğüyle sona erdi. Demre aldığı bu galibiyetle puanını 22'ye çıkardı. Ligde ikinci sırada yer aldı. Türkler Belediyespor ise 14 puanda kaldı. Ligde yedinci sırada yer aldı. Maçta Türkler Belediyespor'dan Mehmet ve Zafer, Demre Belediyespor'dan Sergen sarı kart gören futbolcular oldu.

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