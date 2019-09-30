Demre üç puanı üç golle aldı

Ahmet ACAR/DEMRE, (DHA)- ANTALYA Süper Amatör'de oynanan maçta Demre Belediyespor komşu ilçenin takımı Finike Belediyespor'u 3-0 yendi.

Finike Hasyurt İrfan Uğurlu Stadı'nda oynanan maçı Gökhan Candan, Öner Gökçedoğan, Ufuk Çelebi hakem üçlüsü yönetti. Maç Finike Belediyespor'un vuruşuyla başladı. Maça her iki takım da tutuk başladı. Dakikalar ilerledikçe Demre Belediyespor ataklarını artırdı. Maçın 28. dakikasındaki Demre atağında Ege Can'ın sert şutu üst direğe çarparak dışarı gitti. Maçın 30. dakikasında Finike atağında Ramazan'ın uzaktan şutu dışarı gitti. İlk yarı 0-0 sona erdi.

Maçın 72. dakikasındaki Demre atağında Ahmet'in ortasına kafayı vuran Cenk takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Maçın 78. dakikasındaki Finike atağında gole giden Recep'i düşüren Ekrem kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Maçın 81. dakikasındaki Demre atağında Mustafa attığı sert şutla takımını 2-0 öne geçiren golü attı. Maçın 90. dakikasındaki Demre atağında Cenk'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Volkan topu doksana göndererek takımını deplasmanda 3-0 öne geçirdi. Maç Demre Belediyespor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçta Finike'den Ramazan, Gökhan, Sercan ve Celal, Demre'den Feyyaz, Kenan ve Yahya sarı kart gören futbolcular oldu.

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