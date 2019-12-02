Demre lider oldu

Ahmet ACAR/DEMRE, (DHA)- ANTALYA Süper Amatör'de Demre Belediyespor, Korkuteli Belediyespor'u 2-0 yenerek liderlik koltuğuna oturdu.

Demre Stadı'nda oynanan maçı Abdullah Uğur Sarı, Mustafa Gücer, Kerem İtangil hakem üçlüsü yönetti. Maçı, Demre Kaymakamı Onur Şatıroğlu, Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek, Cumhuriyet Başsavcısı Güray Yıldız, Jandarma Komutanı Teğmen Emre Tırpancı, Deniz Ticaret Odası Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, siyasi partilerin ilçe başkanları, belediye meclisi üyelerinin de aralarında bulunduğu Demre ve Korkutelili taraftarlarla birlikte yaklaşık 2 bin kişi izledi.

Maç Demre'nin vuruşuyla başladı. Maçın başlamasıyla birlikte gelişen Demre atağında Ege Can'ın soldan yaptığı ortaya kafayı vuran Cenk, maçın ilk dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Maçın 15. dakikasındaki Korkuteli atağında Ömer Can'ın şutu auta gitti. Maçın 36. dakikasındaki Korkuteli atağında Volkan net gol pozisyonundan yararlanamadı. Maçın 45. dakikasındaki Demre atağında Ahmet'in şutunu defans kornere attı. İlk yarı 1-0 Demre'nin üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın 50. dakikasında Korkuteli Belediyespor'dan Mustafa'nın şutu yandan auta gitti. 57. dakikada Demre korner atışı kullandı. Gelen topa kafayı vuran Cenk takımının ve kendisinin ikinci golünü atarak, maçta durumu 2-0'a getirdi. Maçın 65. dakikasında Demre'den Ekrem, 90. dakikada da Cenk net gol pozisyonlarından yararlanamadı. Maç, Demre Belediyespor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Demre Belediyespor aldığı bu galibiyetle puanını 25'e çıkararak Antalya Süper Amatör'de liderliğe yükseldi. Korkuteli Belediyespor ise 23 puanda kaldı. Lider olarak geldiği deplasmandan, ikinci olarak döndü.

Maçta Demre Belediyespor'dan Ege Can, Mustafa Sevindik, Sergen, Korkuteli Belediyespor'dan ise Burak, Mustafa, Emre ve Murat sarı kart gören futbolcular oldu. Maçtan sonra Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek ve iki kulübün yöneticileri, iki takım seyircisinin önüne giderek alkışladı.

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