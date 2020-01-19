Ahmet ACAR/DEMRE, (DHA)- ANTALYA Süper Amatör Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Demre Belediyespor, ligin 15. haftasında kendi sahasında Finike Belediyespor'u 3-0 yenerek zirve yarışını sürdürdü.

Demre Stadı'nda oynanan maçı Ferhat Sağır, Cem Mustafa Akpınar, Alparslan Karataş hakem üçlüsü yönetti. Maçı aralarında Kaymakam Onur Şatıroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Güray Yıldız, Jandarma Komutanı Teğmen Emre Tırpancı, Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi Başkanı Ahmet Çetin'in de bulunduğu yaklaşık 1000 kişi izledi. Demre Belediyespor'un tek kale oynadığı maç Finike'nin vuruşuyla başladı. 4. dakikada Demre'den Ayhan'ın sert şutu auta gitti. 36. dakikadaki Demre atağında Ayhan'ın sert şutu kaleci Ramazan'dan döndü. Dönen topa dokunan Cenk topu ağlara göndererek, takımını öne geçirdi: 1-0. İlk yarı 1-0 Demre Belediyespor'un üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya Demre Belediyespor hızlı başladı. 38. dakikada Demre'den Cenk net golü kaçırdı. 49. dakikadaki Demre atağında Feyyaz iki kişiyi geçtikten sonra ceza sahası yayından sert vurarak takımını 2-0 öne geçiren golü attı. Maçın 64. dakikasındaki Demre atağında Sergen iki kişiyi çalımlayarak ceza sahasında girdi. Attığı sert şutla takımını 3-0 öne geçiren golü kaydetti. Demre Belediyespor'dan 69. dakikada Ahmet'in şutu direkten döndü. 71. dakikada Feyyaz'ın sert şutu yandan auta gitti. Maçın 80. dakikasında Demre Belediyesporlu Emre'nin serbest vuruştan attığı şut, kale direğine çarparak auta gitti. Maçın 90. dakikasındaki Finike atağında Recep'in şutu auta gitti. Maç Demre Belediyespor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi. Demre Belediyespor aldığı bu galibiyetle puanını 34'e çıkararak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Finike Belediyespor ise 20 puanda kaldı.

Maçta Demre Belediyespor'dan Ekrem ve Sergen, Finike Belediyespor'dan Serkan ve Gökhan sarı kart gören futbolcular oldu.

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