Demre basketbolla tanıştı

Ahmet ACAR/DEMRE, (DHA)- ANTALYA'nın Demre ilçesinde faaliyet gösteren Demre Gençlik ve Spor Kulübü tarafından kurulan Demre Gençlik ve Spor U-14 Basketbol Takımı, Demrelileri basketbolla tanıştırdı. Demre Gençlik ve Spor U-14 Basketbol Takımı, kendi sahasında oynadığı iki maçı kaybetse de Demrelileri, salona çekti.

Demre'nin ilk basketbol takımı unvanını alan Demre Gençlik ve Spor U-14 Basketbol Takımı, U-14 Antalya Basketbol Ligi'ne katıldı. Geçen hafta kendi sahasında oynadığı ilk maçta, Antalya Atletik B Takımı'na 53-23 yenilen Demre Gençlik ve Spor U-14 Basketbol Takımı, ligin ikinci hafta maçında kendi sahasında Antalya Osmanlı U-14 Basketbol Takımı ile karşı karşıya geldi.

Demre Spor Salonu'nda oynanan maçı, aralarında İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Coşkun, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mesut Dikili'nin de bulunduğu yaklaşık 300 kişi izledi. Maça Demre Gençlik ve Spor U-14 Basketbol Takımı Oğuzhan, Ege, Yiğit, Şevket ve Arda beşlisiyle; Antalya Osmanlı Basketbol Takımı U-14 Basketbol Takımı ise Ali, Ufuk, Umut, İlter ve Şevki beşlisiyle başladı. Maça iyi başlayan taraf Osmanlı Basketbol Takımı oldu. İlk yarıyı Osmanlı Basketbol Takımı 13- 6 önde tamamladı. Maçın ikinci yarısında, her iki takım da daha iyi oynadı. Maçı daha iyi oynayan ve daha tecrübeli olan Antalya Osmanlı Basketbol U-14 Takımı 39-21 kazandı.

Ligde oynadığı iki maçı da kaybeden Demre Gençlik ve Spor Kulübü U-14 Basketbol Takımı çalıştırıcısı Tunca Tuna, "Çocuklarımız bir aydır basketbol ve basketbol topu ile tanıştı. Basketbolu ve basketbol kurallarını yeni öğreniyorlar. Çok yeni bir takımız. Her geçen gün daha iyi olacağız. Önemli olan Demre'yi basketbolla tanıştırdık. Hafta sonu ilk kez Demre'de basketbol maçı oynandı" dedi.

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